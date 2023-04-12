  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

2023-04-12 09:30:17
Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Yerli otomobilin Togg’u İstanbul’daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.

#1
Foto - Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Türkiye’nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul’da Zeytinburnu’nda inşa edilen Togg’un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

#2
Foto - Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor. Togg deneyim merkezleri Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.

#3
Foto - Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Deneyim merkezleri İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova Bursa, Togg Gemlik Tesisi Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan Ankara, Çankaya Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya Togg mobil deneyim merkezleri Antalya Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa İstanbul, Ümraniye Kayseri, Kocasinan Samsun, İlkadım Togg Servis Noktaları Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Ankara, Etimesgut Antalya, Kepez Antalya, Muratpaşa Balıkesir, Bandırma Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa, Nilüfer Çorum, Merkez Diyarbakır, Bağlar Erzurum Eskişehir, Odunpazarı Gaziantep, Şehitkamil İstanbul, Avcılar İstanbul, Üsküdar İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova İzmir, Çiğli Kayseri Kocaeli, Gebze Samsun Şanlıurfa, Haliliye Trabzon, Ortahisar Togg teslimat noktaları Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Antalya, Kepez Bursa, Togg Gemlik Tesisi Diyarbakır, Bağlar Erzurum İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova Kayseri Samsun

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Gündem

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı...
Altın fiyatları! Altına yatırım yapmayı bekleyenler: Altın yatırımı, fırsat zamanı geldi mi? Yeni tahmin yapıldı!
Ekonomi

Altın fiyatları! Altına yatırım yapmayı bekleyenler: Altın yatırımı, fırsat zamanı geldi mi? Yeni tahmin yapıldı!

Altın fiyatlarında yaşanan sıcak geçilmeler vatandaşın altın fiyatlarını merak etmesine neden oldu. Piyasa uzmanı İslam memiş altın konusund..
Cem Küçük 'Sabah bir haber aldık' diyerek açıkladı: Erdoğan her an çıkarabilir
Gündem

Cem Küçük 'Sabah bir haber aldık' diyerek açıkladı: Erdoğan her an çıkarabilir

Gazeteci Cem Küçük, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında genel af çıkarabileceğini açıkladı.
TEI'den
Teknoloji

TEI'den "Doğu Anadolu" çıkarması: 20 bin feet irtifada test edilecek!

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek. TEI Genel Müdür..
Doların sonu mu geliyor: İhracatta ruble doları yakaladı! Dünya da 'dedolarizasyon' fırtınası!
Ekonomi

Doların sonu mu geliyor: İhracatta ruble doları yakaladı! Dünya da 'dedolarizasyon' fırtınası!

Rusya Merkez Bankası, ülkenin ihracat ödemelerinde rublenin payının doları yakaladığını ve euroyu da önemli oranda geçtiğini duyurdu. Frans..
Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor
Ekonomi

Hollanda'da 54 şirket iflas etti: İşi bırakıp başka ülkeye yönleniyorlar! Bir bir artık iflaslar artıyor

Euro Bölgesi'nin en büyük beşinci ekonomisi Hollanda'daki iflas sayısı 2023'ün ilk çeyreğinde iki kattan fazla arttı. ABD'de SVB'nin ardında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23