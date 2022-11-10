  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
9
Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

2022-11-10 17:16:13
Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı.

#1
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu.

#2
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu.

#3
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

#4
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Togg Deneyim Merkezi'nde Togg'u inceleyen bir vatandaş, "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." dedi.

#6
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Edinilen bilgiye göre, 7 bölgede 20 Togg Deneyim Merkezi hayata geçirilecek. İstanbul'da açılan merkez ise Togg Deneyim Merkezlerinin ilki oldu.

#7
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan Türkiye'nin renkleriyle dünya yollarında olacak.

#8
Foto - Togg'un ilk deneyim merkezi açıldı

Togg, 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açmış ve aynı tarihte ilk akıllı cihazı C-SUV'u seri üretim bandından indirmişti.

Altın için rekor tahmin! Böylesi daha önce söylenmedi, uzman isim açık açık tarih verdi
Ekonomi

Altın için rekor tahmin! Böylesi daha önce söylenmedi, uzman isim açık açık tarih verdi

Finans Analisti Ece Pulaş, 2023'ün ilk çeyreğinde gram altının 1500 liraya yükselebileceğini söyledi.
ABD'de kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlatıldı
Dünya

ABD'de kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığının kripto para borsası F..
Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz
Gündem

Erdoğan: ABD bize 200 adet F-35 vermezse Dedeağaç’ı vururuz. Gerekirse NATO’dan çıkar yine vururuz

Türker Akıncı’nın sunduğu “Ne var ne yok” isimli programda gazeteci Engin Avcı inanılmaz bir iddiada bulundu. Avcı’ya göre Erdoğan, “ABD bi..
FETÖ’nün yeni haberleşme taktiği ’emoji’ler! Hangi emoji ile ne anlatıyorlar?
Gündem

FETÖ’nün yeni haberleşme taktiği ’emoji’ler! Hangi emoji ile ne anlatıyorlar?

59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen “Gazi Turgut Aslan” operasyonu ile ortaya ilginç bir gerçek çıktı. Daha önce Bylock isim..
Can Ataklı'nın 'Togg' rahatsızlığı: Üretim bantlarını saraydan getiriyorlar
Gündem

Can Ataklı'nın 'Togg' rahatsızlığı: Üretim bantlarını saraydan getiriyorlar

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda yerli otomobil Togg'u hedef almayı sürdürüyor. 'Togg'un üre..
Türkiye'den o ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı!
Gündem

Türkiye'den o ülkenin vatandaşlarına vize muafiyeti kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkan kararı ile Macaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerde vize muafiyeti sağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23