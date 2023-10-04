2023-10-04 14:34:14 Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular
Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen yerli ve milli otomobil Togg, C segmenti binek model için çalışmalara hız kazandırırken, yeni Togg'un 2025 yılı başında yollarda olması bekleniyor. Türkiye Yüzyılı projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobil Togg'un CEO’su Gürcan Karakaş, C segmenti yeni binek model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlanmayı ve 2025 yılı başında yollara çıkmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, yeni modelin ‘sedan cupe’ veya ‘cross cupe’ hatlarını taşıyabileceğini ifade etti.