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Ekonomi
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Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

2023-10-04 14:34:14
Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen yerli ve milli otomobil Togg, C segmenti binek model için çalışmalara hız kazandırırken, yeni Togg'un 2025 yılı başında yollarda olması bekleniyor. Türkiye Yüzyılı projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobil Togg'un CEO’su Gürcan Karakaş, C segmenti yeni binek model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlanmayı ve 2025 yılı başında yollara çıkmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, yeni modelin ‘sedan cupe’ veya ‘cross cupe’ hatlarını taşıyabileceğini ifade etti.

#1
Foto - Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirilen yerli ve milli otomobil Togg, C segmenti binek model için çalışmalara hız kazandırırken, yeni Togg'un 2025 yılı başında yollarda olması bekleniyor. Türkiye Yüzyılı projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobil Togg'un CEO’su Gürcan Karakaş, C segmenti yeni binek model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlanmayı ve 2025 yılı başında yollara çıkmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, yeni modelin ‘sedan cupe’ veya ‘cross cupe’ hatlarını taşıyabileceğini ifade etti.

#2
Foto - Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Togg yönetimi, gazetecilerle Gemlik fabrikasında bir araya geldi. Gazetecilere üretim hattını ve Togg Teknoloji Kampüsü'nü gezdiren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, açıklamalarda bulundu. Mevcut SUV modeli ile birlikte SUV olmayan C segmentinde yeni bir binek araç üzerinde çalıştıklarını belirten Togg CEO’su Karakaş, yeni araç için 2024 yılı sonunda tasarımı tamamlamayı, 2025 yılı başında ise yollara çıkmayı hedeflediklerini duyurdu. Karakaş, rüzgar direnci nedeniyle ve gençlerin de tercihlerini göz önüne alarak binek araçlarda cupe tarzının benimsendiğini, yeni modelin de ‘sedan cupe’ veya ‘cross cupe’ hatlarını taşıyabileceğini, üstünde çalışıldığını söyledi.

#3
Foto - Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Ekonomim.com'dan Hakan Güldağ'ın haberine göre, Gürcan Karakaş çok kısa süre önce ikinci vardiyaya geçtiklerini, şu sırada denemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri bilgisini paylaşan Karakaş, “İkinci vardiya ile birlikte günde 280 adet üretir hale geleceğiz” dedi. Karakaş günlük ortalama üretim adedinin ise normal olarak iş ortaklarından akışa ve tedarik sürecine bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. Yıl sonuna kadar Togg için yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 800 milyon Euro’luk büyüklüğe ulaşacağını söyleyen Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını kaydetti.

#4
Foto - Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Karakaş; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile birlikte katıldığı TOGG’un Gemlik’teki üretim üssündeki toplantıda, Togg'da tüm kararların oy birliği ile alındığını ifade etti. Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Basın mensuplarıyla birlikte üretim hatlarımızı gezerek, ilk adımı attığımız 2017 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, gelecek hedeflerimizi ve #T10X akıllı cihazımız ile ilgili güncel bilgileri paylaştık" ifadelerine yer verdi.

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