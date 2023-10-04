Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Ekonomim.com'dan Hakan Güldağ'ın haberine göre, Gürcan Karakaş çok kısa süre önce ikinci vardiyaya geçtiklerini, şu sırada denemelerin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bir vardiyada günde 170 adet araç ürettikleri bilgisini paylaşan Karakaş, “İkinci vardiya ile birlikte günde 280 adet üretir hale geleceğiz” dedi. Karakaş günlük ortalama üretim adedinin ise normal olarak iş ortaklarından akışa ve tedarik sürecine bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. Yıl sonuna kadar Togg için yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 800 milyon Euro’luk büyüklüğe ulaşacağını söyleyen Karakaş, bunun 500 milyon Euro’luk bölümünü ortakların sağladığını, geri kalan kısmının ise kredilerle karşılandığını kaydetti.