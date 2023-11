Bu yılın başında YTÜ TeknoPark’ta başlayan ARGE serüveniyle deneyimli tasarımcıların 300 günde 4 araca dönüştürmeyi başardığı L7 sınıfındaki VERY serisi araçlar, dün Bursa Go Green Fuarı’nda TOGG ile birlikte sergilendi. VERY markalı araçlar şehir ve otonom araç kategorilerinde dört farklı tipte üretiliyor.