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Otomotiv
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Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

2024-01-09 22:38:41
Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg yeni otomobili T10F'i CES 2024'te tanıttı.

#1
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Togg, CES 2024'te düzenlediği etkinlikte T10F fastback sedan modelini tanıttı. İşte Togg T10F özellikleri, seri üretim ve satış tarihi... Togg, bugün CES 2024 fuarında düzenlediği etkinlikte yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı. Tüm fuar alanındaki dikkatleri ise üzerine toplayan yeni Togg T10F elektrikli sedan oldu. Peki bu otomobil neler sunuyor? Togg T10F özellikleri neler ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm detaylar…

#2
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Togg T10F, uzaktan güncellemelerle sürekli olarak kendini yenileyen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye çıkarıyor. Euro NCAP’in tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandığı söylenen T10F, güçlü ve dayanıklı bir altyapıya sahip.

#3
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Aracın sürücü güvenliği odaklı özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik, V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sağlayacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.

#4
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

T10F’in dış tasarımında ise sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ve ‘bumerang’ şeklindeki gündüz farları dikkat çekiyor. Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, aracın sportif ve dinamik tutuşunu destekleyerek sürüş keyfini artırıyor.

#5
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Togg T10F modelinin 2024 sonunda seri üretime girmesi, satışa çıkması ve 2025 yılında teslimatının başlaması bekleniyor.

#6
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş şunları söyledi:

#7
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’e katılıyoruz. Katıldığımız ilk yıl yeni bir oyuncu olarak markamızı, kim olduğumuzu ve neyi başarmak istediğimizi anlattık. Aynı zamanda ön gösterimini 2019’da Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ikinci akıllı cihazımızla ilgili vizyonumuzu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazımızı gösterdik. Geçen yıl akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ve geliştirmekte olduğumuz dijital ekosistemimizi ziyaretçilerle paylaştık. Bu yıl ise bütün faaliyet alanlarımızda kullanıcılarımızla buluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerinin yanı sıra ikinci akıllı cihazımız T10F ile dünya kamuoyunun karşısındayız.

#8
Foto - Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F’i 2025 yılında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. T10F’in yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de CES’te sergiliyoruz.

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