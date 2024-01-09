Togg T10F fastback CES 2024'te tanıtıldı! Çıkış tarihi ve özellikleri netleşti

Aracın sürücü güvenliği odaklı özellikleri arasında yedi adet hava yastığı, trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. T10F ayrıca, “yoğun trafik pilotu” asistan özelliği ile dikkat çekiyor. Bu özellik, V2 donanım seviyesine sahip cihazlarda aktif olacak ve kullanıcılara 15 km/s hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırma imkanı sağlayacak. Gelişmiş sürüş destek sistemleri arasında çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.