Türkiye'ye verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili flaş çıkış: Endişeliyim

Bunun önemli bir etki alanı olduğunu ifade eden Masiello, F-35’lerin ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattıkları saldırılar dahil son yıllarda birçok askeri operasyonda kullanıldığını belirterek “Bu uçak, vurulamayan hedeflerin bazılarını vurabilen ve her şeyi görebilen tek uçak.” diye konuştu.