Türkiye'ye verileceği konuşulan F-35'lerle ilgili flaş çıkış: Endişeliyim
Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetiyle ilgili konuşan Arizona Senatörü Mark Kelly çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarının operasyonel kabiliyetiyle ilgili konuşan Arizona Senatörü Mark Kelly çarpıcı açıklamalarda bulundu.
F-35 Ortak Program Ofisi Yöneticisi Korgeneral Gregory L. Masiello, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesine F-35 uçak programı hakkında bilgi verdi.
F-35’in benzeri olmayan çok amaçlı, büyük ölçekli bir savaş uçağı olduğunu belirten Masiello, 832'si ABD envanterinde, dünya genelinde 1300’den fazla F-35’in faaliyette olduğunu kaydetti.
Masiello, ayrıca F-35 uçaklarının dünya genelinde 42 üste görev yaptığını, buna ek olarak 10’u ABD’ye ait, uluslararası 13 uçak gemisinde de konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.
Bunun önemli bir etki alanı olduğunu ifade eden Masiello, F-35’lerin ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattıkları saldırılar dahil son yıllarda birçok askeri operasyonda kullanıldığını belirterek “Bu uçak, vurulamayan hedeflerin bazılarını vurabilen ve her şeyi görebilen tek uçak.” diye konuştu.
Oturumda söz alan Arizona Senatörü Mark Kelly de F-35’lerin gelecekteki çekişmeli ortamlarda büyük bir rol oynayacağını savunarak “Ancak F-35'leri nasıl sahaya süreceğimiz, uçakları filoya nasıl dahil edeceğimiz ve onları tam görev kabiliyetine nasıl getireceğimiz hakkında hala zorluklar var.” dedi.
Kelly, “Ayrıca, tüm filo için uçağın uzun vadeli bakım maliyeti konusunda da endişeliyim. Bu, bakanlığın bütçesi üzerinde büyük bir etkiye sahip.” ifadelerini kullandı.
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