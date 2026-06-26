Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, ülkede ölüm sayısının artışını ve ölüm nedenlerindeki dağılımı ortaya koydu.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, ülkede ölüm sayısının artışını ve ölüm nedenlerindeki dağılımı ortaya koydu.
Verilere göre ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi.
Ölenlerin yüzde 55,1’ini erkekler, yüzde 44,9’unu ise kadınlar oluşturdu.
İllere bakıldığında ise dikkat çekici farklılıklar öne çıktı. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller şu şekilde...
KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, -Binde 10,8 ile Sinop ilk sırada. Ardından Kastamonu, Giresun ve Balıkesir izledi.
EN DÜŞÜK ORAN En düşük oran ise binde 2,3 ile Şırnak’ta kaydedildi.
BİLİNMEYEN NEDENLER: 2024: %5,3 → 2025: %8,0
DİĞER NEDENLER: 2024: ,4 → 2025: ,8
SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI HASTALIKLARI: 2024: %3,4 → 2025: %3,3
DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER: 2024: %4,3 → 2025: %4,0
ENDOKRİN, BESLENME VE METABOLİZMA HASTALIKLARI: 2024: %4,8 → 2025: %5,0
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI: 2024: ,0 → 2025: ,1
TÜMÖRLER: 2024: ,4 → 2025: ,1
DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI: 2024: 6,3 → 2025: 4,7/ kaynak: haber7
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