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Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

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Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, ülkede ölüm sayısının artışını ve ölüm nedenlerindeki dağılımı ortaya koydu.

#1
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

Verilere göre ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684’e yükseldi.

#2
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

Ölenlerin yüzde 55,1’ini erkekler, yüzde 44,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

#3
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

İllere bakıldığında ise dikkat çekici farklılıklar öne çıktı. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller şu şekilde...

#4
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL, -Binde 10,8 ile Sinop ilk sırada. Ardından Kastamonu, Giresun ve Balıkesir izledi.

#5
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

EN DÜŞÜK ORAN En düşük oran ise binde 2,3 ile Şırnak’ta kaydedildi.

#6
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

BİLİNMEYEN NEDENLER: 2024: %5,3 → 2025: %8,0

#7
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

DİĞER NEDENLER: 2024: ,4 → 2025: ,8

#8
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

SİNİR SİSTEMİ VE DUYU ORGANLARI HASTALIKLARI: 2024: %3,4 → 2025: %3,3

#9
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENMELER: 2024: %4,3 → 2025: %4,0

#10
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

ENDOKRİN, BESLENME VE METABOLİZMA HASTALIKLARI: 2024: %4,8 → 2025: %5,0

#11
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI: 2024: ,0 → 2025: ,1

#12
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

TÜMÖRLER: 2024: ,4 → 2025: ,1

#13
Foto - Her 3 ölümden 1'i aynı sebepten! En ölüme neden olan hastalık belli oldu!

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI: 2024: 6,3 → 2025: 4,7/ kaynak: haber7

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