“Operasyon Turkuaz” başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Katılımcılara Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı hizmet verecek. Kamu çalışanlarının bir bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirve öncesinde protokol güzergahındaki billboardlar, TCG Anadolu, TAYFUN ve HÜRJET gibi yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin görselleriyle donatıldı. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. NATO'nun, Ankara zirvesini takip etmek için başvuran gazetecilerden bazılarının başvurusunu reddetmesi, diğerlerine de zirveye iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen kabul ya da ret bildiriminde bulunmaması tartışmaya neden oldu.