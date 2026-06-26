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"Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Operasyon Turkuaz” başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yapacağı 36. NATO Zirvesi ile 32 devlet başkanını ağırlamaya hazırlanırken, Başkent dev bir güvenlik ve tanıtım operasyonuna sahne oluyor. Şehrin dört bir yanındaki billboardlar TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet gibi milli savunma sanayii gururlarımızla donatılırken, "Operasyon Turkuaz" kapsamında alınan üst düzey önlemlerle Ankara adeta dünyaya kapatıldı. İttifak üyesi liderlerin katılımıyla gerçekleşecek bu kritik zirve, hem Türkiye'nin savunma kapasitesini dünyaya sergilemesi hem de küresel güvenlik denkleminin Ankara'da yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.

#1
Foto - "Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Türkiye, 32 lideri ağırlayacağı NATO Zirvesi'ne hazır. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Başkent'te, billboardlar milli gururlarımız TCG Anadolu, TAYFUN ve HÜRJET görselleriyle donatıldı.

#2
Foto - "Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Türkiye, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, İttifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Liderler arasındaki toplantı tamamen kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve NATO düzeyinde gizlilik derecesine sahip bir formatta yürütülecek. Zirveye ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan liderlerinin katılması bekleniyor.

#3
Foto - "Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

NATO'nun Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst düzeye alındı. 56 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede, liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar 'kırmızı alan' olarak belirlendi. Emniyet ise "Operasyon Turkuaz" planıyla üst seviye güvenlik önlemleri uygulamaya başladı. 28 Haziran–10 Temmuz 2026 tarihleri arasında 13 günlük eylem yasağı uygulanacak. Toplantı, gösteri yürüyüşü, protesto ve afiş asılması yasaklandı. Sınav ve konser organizasyonu yapılmayacak. Ankara hava sahasında, valilik izni dışında drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçuşları yasaklandı. Siber güvenlik kapsamında 639 personel, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

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Foto - "Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Katılımcılara Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı hizmet verecek. Kamu çalışanlarının bir bölümü 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Zirve öncesinde protokol güzergahındaki billboardlar, TCG Anadolu, TAYFUN ve HÜRJET gibi yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin görselleriyle donatıldı. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı afişler asıldı. NATO'nun, Ankara zirvesini takip etmek için başvuran gazetecilerden bazılarının başvurusunu reddetmesi, diğerlerine de zirveye iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen kabul ya da ret bildiriminde bulunmaması tartışmaya neden oldu.

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Foto - "Operasyon Turkuaz" başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak

Başvurular, NATO kuralları gereği NATO Stratejik İletişim Ofisi'ne bağlı Akreditasyon Birimi'ne yapılıyor ve sonuçlar başvuranlara e-posta yoluyla bildiriliyor. Tartışma, muhalif gazetecilere akreditasyon verilmediği şeklinde başlasa da, ret cevabı verilen gazeteciler arasında, ana akım gazete ve televizyonların tamamında çalışan, ayrıca güvenlik ve diplomasi alanında serbest çalışan gazetecilerin de bulunduğu ortaya çıktı. NATO Basın Sözcüsü Allison Hart, "NATO'nun medya akreditasyon prosedürleri bulunduğunu" belirterek, "Ev sahibi ülkenin de kendi ülkesinden gazeteciler hakkında değerlendirmeler yapmasına güvendiklerini" söylemekle yetindi. Edinilen bilgiye göre, başvuruların sadece NATO internet sitesinden ve bireysel yapılması zorunluluğu üzerine çok sayıda başvuru yapıldı ve NATO sayıyı azaltmak için ret kararları aldı.

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