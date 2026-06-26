“Operasyon Turkuaz” başladı! Milli gururlarımız TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet, NATO Zirvesi’ne gelen liderlerin aklını alacak
Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yapacağı 36. NATO Zirvesi ile 32 devlet başkanını ağırlamaya hazırlanırken, Başkent dev bir güvenlik ve tanıtım operasyonuna sahne oluyor. Şehrin dört bir yanındaki billboardlar TCG Anadolu, Tayfun ve Hürjet gibi milli savunma sanayii gururlarımızla donatılırken, "Operasyon Turkuaz" kapsamında alınan üst düzey önlemlerle Ankara adeta dünyaya kapatıldı. İttifak üyesi liderlerin katılımıyla gerçekleşecek bu kritik zirve, hem Türkiye'nin savunma kapasitesini dünyaya sergilemesi hem de küresel güvenlik denkleminin Ankara'da yeniden şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor.