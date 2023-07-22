2023-07-22 19:25:02 Togg C-Sedan için tarih açıklandı
Merakla beklenen Togg C-Sedan ne zaman satışa çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg C-Sedan için tarihi açıkladı.
Merakla beklenen Togg C-Sedan ne zaman satışa çıkacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg C-Sedan için tarihi açıkladı.
Otomotiv sektörünün çiçeği burnunda oyuncusu Togg, ülkemizde en çok gündem olan firmalardan birisi.
Yerli üretici pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken, yakın gelecekte ürün yelpazesini daha da genişleterek farklı gövde tipine sahip modelleri piyasaya sürecek.
Peki Togg C-Sedan ne zaman satışa çıkacak?
Otomotiv pazarına C-SUV yani T10X ile giriş yapsa da Togg‘un yakın gelecekte daha farklı gövde tiplerine sahip modelleri sürücülerin beğenisine sunma planı var.
Burada en çok merak edilen modellerden birisi de C-segment Sedan demek mümkün.
İlk etapta 2025 yılının ortalarına doğru asfalta ayak basması beklenen otomobil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın son açıklamasına göre 2024‘ün sonu itibariyle piyasaya çıkmış olacak.
Bir otomobil şirketinin tek bir gövde tipiyle piyasada olmasının mümkün olmadığını belirten Kacır, Togg‘un ortalama 1.5-2 yılda bir yeni gövde tipi ve modellerle sürücülerin karşısına çıkacağını ifade etti.
Sedan’ın hemen ardından ise B-segment için çalışmalar başlayacak.
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