TMSF, iki dev akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı: İşte dudak uçuklatan rakamlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Bartın merkezli Mustafa Çiftçi Gıda Petrol şirketine ait iki adet akaryakıt istasyonunu satışa sundu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu ticari ve iktisadi bütünlük için tam 97 milyon 400 bin lira muhammen bedel belirlendi. Yatırımcıların 10 Mart tarihine kadar teklif verebileceği dev ihale, 11 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlanacak.