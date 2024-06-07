TMO açıkladı! İşte 2024 satış fiyatları: Üreticiye destekler verilecek!

İŞTE 2024 SATIŞ FİYATLARI Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 2024 hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri TMO tarafından belirlendi. 2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1. tahmin verilerinin açıklandığı belirtilerek, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği bildirildi. Buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hububat hasadı şu anda ülke genelinde yaklaşık %5 seviyelerindedir. 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilerimize depolama imkânı sağlamak amacıyla TMO'ya arz edilen ürünler teslim alınmaya başlanmıştır. Hasat başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bu gün itibariyle TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına; makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecektir. Bakanlığımızca verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerimizin eline ton başına; makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira, arpada 8 bin lira geçecektir."