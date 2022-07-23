Tiroid bozukluğunun erken belirtileri

Daha çok kadınları etkileyen tiroid bozukluklarının her 5 kadından 1'ini etkilediği tahmin ediliyor. Tiroid hastalıklarına büyük oranda uygun olmayan beslenme, stres, hamilelik veya menopozun neden olduğu hormonal dengesizlik neden olur ve genetik de büyük bir rol oynar.