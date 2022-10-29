Tırnaklardaki bu belirti hastalık habercisi olabilir

Kahverengi veya siyah renge dönmüşse dikkat! Özellikle yetişkinlerde görülen mantar hastalıkları da önemlidir. Çok sık görülen bu durum tırnaklarda kalınlaşma,renk değişikliği, kahverengi veya siyah gibi renklere dönme gibi durumlara sebep olabilmektedir. Ayrıca tırnak katmanlarında gerçekleşen kutanöz, tırnaklarda siyah rengi vermesi ve oluşan şekil bozuklukları tümör oluşumunu tetikleyen tehlikeli bir kanserin habercisi olabilmektedir. Bu ve benzeri lekeler ellerinizde veya ayak tırnaklarınızda gözükmeye başlandıysa gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurmak yararınıza olabilir.