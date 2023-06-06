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Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

2023-06-06 00:15:03
Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

Genel olarak baş parmaklarda görülen tırnak batması tek tarafta veya iki tarafta görülür. Özellikle her insanda olacak bir durumdur. Fakat tedavisi de bir o kadar kolaydır. Tırnak batması tedavi edilmediği takdirde acı ve sızılı zamanlar yaşanmaya başlanır. Batmanın devam etmemesi için ilk önce nedenlerini öğrenip nedenlerinden uzak durmak gerekir. Tırnak batmasının tedavisi için yazının devamını okuyun…

#1
Foto - Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

Belirtileri; tırnaklarda ağrı, kızarıklık, şişme, akıntı, enfeksiyon, hassasiyet, ısı artışı gibidir. Tırnak batması; tırnağın kenarının ya da köşesinin yumuşak ete battığı ve oldukça yaygın bir sorundur.

#2
Foto - Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

Tırnak Batması Neden Olur? -Tırnakları çok kısa kesmek. -Dar ayakkabı ve dar çoraplar giymek. -Kavisli olan ayak yapısına sahip olmak. -İyi yapılmayan manikür ve pedikür yapılması. -Ayak tırnağının yaralanması. -Şişmanlık. -Mantar enfeksiyonu olması. -Darbelere maruz kalmak. -Hamilelik ve doğum sonrası dönemler.

#3
Foto - Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

Tırnak Batmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 1 litre sıcak suyun içerisine yarım su bardağı kadar kaya tuzu ilave edin. Bu suyun içerisine ayaklarınızı koyun ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ayrıca bu uygulamayı her akşam uygulamaya çalışın. İsteyen tuz yerine papatya, ceviz yaprağı, incir yaprağı, çam yaprağı da tercih edilebilir. Banyo yapıldıktan sonra bir pamuğu tuzlu suyun içerisine batırın ve tırnağı birazcık kaldırın ve arasına koyun. Bu sayede tırnaktaki iltihabın çekilmesine yardımcı olur. Ayrıca incir yaprağın sütünü bir pamuğa sürün ve tırnağın altına koyun ve taze yani yeşil inciri ikiye bölün ve tırnağa koyun ve sarın. Bu uygulamayı ara ara devam edin.

#4
Foto - Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

*Özellikle parmakları ve *tırnakları temiz tutun. *Temiz çorap giymeye özen gösterin. *Dar ve ayağınızı sıkacak *ayakkabılardan uzak durun. *Ayağınızı sıkacak çorapları da giymeyin.

#5
Foto - Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

*Ayağın özellikle kuru tutulması gerekir. *Eğer ayakta tırnak batması varsa kesmeyin uzamasını bekleyin. Uzayınca batmanın tedavisini yapın. *Ayak tırnağının altına mumlu diş ipi koymakta çok faydalıdır. *Topuk ayakkabı giyilmeye ara verilmelidir. *Sivri uçlu ayakkabılar tercih edilmelidir.

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