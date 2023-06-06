Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler

Tırnak Batmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 1 litre sıcak suyun içerisine yarım su bardağı kadar kaya tuzu ilave edin. Bu suyun içerisine ayaklarınızı koyun ve 20-30 dakika boyunca bekletin. Ayrıca bu uygulamayı her akşam uygulamaya çalışın. İsteyen tuz yerine papatya, ceviz yaprağı, incir yaprağı, çam yaprağı da tercih edilebilir. Banyo yapıldıktan sonra bir pamuğu tuzlu suyun içerisine batırın ve tırnağı birazcık kaldırın ve arasına koyun. Bu sayede tırnaktaki iltihabın çekilmesine yardımcı olur. Ayrıca incir yaprağın sütünü bir pamuğa sürün ve tırnağın altına koyun ve taze yani yeşil inciri ikiye bölün ve tırnağa koyun ve sarın. Bu uygulamayı ara ara devam edin.