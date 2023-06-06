2023-06-06 00:15:03 Tırnak batması için ezber bozan tarifi görenler şaşkına döndü: İyi gelen şeyler! Şaşkına çeviren yöntemler
Genel olarak baş parmaklarda görülen tırnak batması tek tarafta veya iki tarafta görülür. Özellikle her insanda olacak bir durumdur. Fakat tedavisi de bir o kadar kolaydır. Tırnak batması tedavi edilmediği takdirde acı ve sızılı zamanlar yaşanmaya başlanır. Batmanın devam etmemesi için ilk önce nedenlerini öğrenip nedenlerinden uzak durmak gerekir. Tırnak batmasının tedavisi için yazının devamını okuyun…