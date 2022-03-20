2022-03-20 16:37:05 Tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı
Amasya-Taşova'da refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
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Amasya-Taşova'da refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.
Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza nedeniyle Taşova-Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.
Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.
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