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Hayat-Aktüel
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Tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı

2022-03-20 16:37:05
Tırın refüje çarpması sonucu trafik aksadı

Amasya-Taşova'da refüje çarparak durabilen tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

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Foto - Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza nedeniyle Taşova-Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.

Taşova'da Amasya'ya giden Mehmet İnanç yönetimindeki 04 D 4675 plakalı tır, kar yağışının etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza nedeniyle Taşova-Amasya kara yolunun Amasya istikameti trafiğe kapandı.

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Foto - Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Uzun araç kuyrukları oluşan yol, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.

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