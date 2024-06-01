Tıp tarihinde nadir rastlanıyor! ‘22 yıllık doktorum böylesini görmedim’

“Hastamız bize geldiğinde 350 gram prostatı vardı. Kendisi ile tüm tedavi seçeneklerini konuştuk. Açık ameliyatı da konuştuk ama endoskopik kapalı cerrahi olmak istedi. Kapalı cerrahi yaptığımız için hastada herhangi bir uzun süre sonda kalmasına, diren konmasına veya hastane yatışına gerek kalmadı. Ameliyat yapalı 2 gün oldu ve hastamızı sağlıklı şekilde taburcu edeceğiz. Prostat, yaşla birlikte artıyor. 50 yaşın üstünde idrar yapmada sıkıntı yaşayanların düzenli muayene olmasını beklemekteyiz. Yıllık kontrollerde prostat erken dönemde saptanabiliyor. İlhan Bey'in sıkıntısı idrar yapamamayla ilgiliydi. Ayrıca idrarda kanama da yaşanıyordu. Güzel bir cerrahi uyguladık. Ameliyat sonrası bir sıkıntı olmadı. 2002’de tıp fakültesinden mezun oldum. 22 yıllık hekimim. 2012’den beri uzmanım. 16 yıldır üroloji camiasının içindeyim. Bu büyüklükte 350 gramlık prostat ameliyatını açık yöntemle yaptığımız olmuştur. Yılda belki açık ameliyat yaptığımız 1-2 hasta denk gelebilir. Kapalı yöntemle bölgemizde bu büyüklükte bir cerrahi yapıldığını hatırlamıyorum. Bugüne kadar yapılan prostat operasyonlarında kapalı yöntemle 350 gram büyüklüğünde bir prostat çıkarılmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de vakamızın ilk vaka olduğunu düşünüyorum. Büyük prostatları, prostatın büyüklüğünden bağımsız kapalı yöntemle yapmak mümkün. Holep cerrahisi, diğer cerrahi yöntemler ile eşit başarı oranına sahip. Bu yüzden prostatı büyük olan ve cerrahiden korkan hastalarımıza kapalı yöntemle ameliyat yapılabileceğini hatırlatmak istiyorum”