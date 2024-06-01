Tıp tarihinde nadir rastlanıyor! ‘22 yıllık doktorum böylesini görmedim’

Yarım kiloya yakın büyüklükteki prostatın açık ameliyat tercihi olduğuna değinen Medicana İnternational Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, “İlhan Bey, ‘idrar yapamama’ şikayetiyle sonda takılı şekilde polikliniğimize geldi. Uzun zamandır prostat hastalığı vardı ama tedavi almamıştı. Tetkikler sonucu testlerde hastanın PSA’sının (Prostat spesifik antijen) yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle emar (MR) dahil tüm tetkikleri yaptık. Kendisinde ‘iyi huylu prostat’ saptadık. Hastanın rahat bir şekilde idrar yapmasını sağlamak amacıyla cerrahisini planladık. Normalde 350 gram prostat çoğu hekim için ‘açık ameliyat’ tercihidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile birlikte, özellikle lazer teknolojisi ile holep dediğimiz idrar kanalından girerek prostatın tamamen çıkarılabildiği ve hastada herhangi bir kanama, ağrı gibi durumların ortaya çıkmadığı cerrahi yapılabiliyor. Bu cerrahi ile birlikte hasta, hastanede uzun süre yatmak zorunda kalmıyor. Genelde 1 gece gözetim altında kalan hasta, taburcu ediliyor” dedi.