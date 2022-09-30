Tıp dünyası şaşkın! 13 aylık bebeğin böbreğinde bunun ne işi var?

Kendisinin çok küçük ama taşın çok büyük olduğunu dile getiren Yentür, "Benim bebeklerde gördüğüm en büyük taşlardan biriydi. Ameliyatı güzel geçti. Bebeğimiz de gayet sağlıklı. Bu ameliyat normalde çok hassas ve zor bir ameliyat. Bebek olması da bu işi daha zorlaştırıyor. Çünkü erişkin bir insanda 4 buçuk litre kan varken, bu bebeğimizde 400 cc kan var. Erişkin bir insanın yarım litre kadar kan kaybında vücut onu tolere ederken, bebeklerde 40 cc’lik kanama dahi tolere edilemeyebiliyor. Ameliyatın kendisi zaten ayrı bir riskti. Çok dikkat edilmesi gereken ince teknikler kullanılması gereken bir ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Elazığ’da bu şekilde ameliyat yapmak hepimize gurur veriyor. Bebeğimizin böbreğinde oluşan taş, çok uzun yıllarda oluşabilecek bir taş. Bu taş çok kısa bir sürede oluşmuş. Gebelik sürecinde ve sonraki süreçte taş yokmuş, doğumdan sonra bu taş oluşmuş. Bu tarz bebeklerdeki olay erişkin insanlardan farklı oluyor. Metabolik bir sorun oluyor, onu da inceledikten sonra tedavisine başlayacağız” diye konuştu.