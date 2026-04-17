Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor
Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

İran-İsrail ve ABD savaşı dünyada enerji krizine neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle petrol ve doğal gaz arzında ciddi bir azalma yaşandı.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Küresel enerji piyasalarında artan baskı, Pakistan’ı doğrudan etkileyen yeni bir kararın alınmasına yol açtı. Hükümet, yükselen üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak ve daha pahalı enerji kullanımını sınırlamak için her gün akşam saatlerinde planlı elektrik kesintisi uygulayacak.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Ortadoğu’daki savaşın enerji tedarik zincirleri üzerindeki etkisi giderek daha görünür hale gelirken, Pakistan da bu dalganın en sert hissedildiği ülkelerden biri oldu. Artan yakıt maliyetleri ve üretim baskısı nedeniyle ülke yönetimi, elektrik arzını daha kontrollü yönetmek için yeni önlemler devreye aldı.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Alınan kararla birlikte ülkenin büyük bölümünde her gün akşam saatlerinde yaklaşık iki saatlik planlı kesinti uygulanacak. Amaç, özellikle talebin zirve yaptığı saatlerde sistem üzerindeki yükü azaltmak ve daha pahalı üretim modellerine mecbur kalmamak.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Yeni düzenleme, elektrik tüketiminin en yüksek seviyeye çıktığı zaman aralığını hedef alıyor. Özellikle akşam saatlerinde artan talep, Pakistan’ın enerji sisteminde ciddi baskı oluşturuyor.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Bu saatlerde hidroelektrik üretiminin yeterli olmaması, açığın daha pahalı yakıtlarla çalışan santraller üzerinden kapatılmasına neden oluyor. Hükümet de tam bu maliyeti sınırlamak için planlı kesinti yöntemine yönelmiş durumda.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Pakistan yönetimi, bu uygulamayı klasik ve düzensiz “yük atma” politikası gibi sunmaktan kaçınıyor. Verilen mesaja göre hedef, daha büyük ve kontrolsüz bir enerji krizini önlemek.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Yani kesintiler, enerji sisteminin tamamen zorlanmasını ve bunun doğrudan faturalara daha ağır yansımasını engellemek için geçici kontrol mekanizması olarak görülüyor. Hükümet böylece hem arz açığını yönetmek hem de maliyet patlamasını frenlemek istiyor.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Yetkililer, dağıtım şirketlerine kesinti saatlerinin önceden duyurulması ve plansız elektrik kesintilerinden kaçınılması yönünde talimat verdi. Böylece hem sanayi kuruluşlarının hem de vatandaşların günlük programlarını bu yeni düzene göre ayarlaması hedefleniyor.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Bu yönüyle uygulama, ani ve kontrolsüz kesintilerden farklı olarak daha öngörülebilir enerji yönetimi modeli olarak şekilleniyor.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Pakistan’da yaşanan gelişme, enerji ithalatına yüksek ölçüde bağımlı ülkelerin küresel krizler karşısında ne kadar hızlı baskı altına girebildiğini bir kez daha gösterdi. Yakıt tedarikindeki her aksama, sadece enerji üretimini değil, doğrudan günlük hayatı ve ekonomik istikrarı da etkiliyor. Bu nedenle yaşanan son tablo, enerji portföyünü çeşitlendiremeyen ülkelerin dış şoklara karşı ne kadar hassas kaldığını yeniden ortaya koydu.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Pakistan’daki son karar, birçok ülke için ortak dersi yeniden gündeme taşıdı: Dışa bağımlılığı azaltmadan enerji güvenliği sağlamak giderek zorlaşıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, yerli üretim kapasitesinin artırılması ve iletim-dağıtım kayıplarının düşürülmesi artık yalnızca çevre politikası değil, doğrudan ekonomik güvenlik başlığı haline geliyor. Aksi halde benzer küresel krizlerin her dalgasında elektrik kesintileri, fiyat baskısı ve arz sorunları yeniden gündeme gelmeye devam edecek.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Pakistan’ın aldığı bu karar, enerji krizinin sadece piyasa fiyatlarıyla sınırlı kalmadığını, artık günlük yaşamı doğrudan etkileyen aşamaya geçtiğini gösteriyor. Planlı kesintiler, kısa vadede baskıyı yönetme aracı olarak görülse de, uzun vadeli çözüm için yapısal dönüşüm ihtiyacı daha güçlü hissediliyor.

Foto - Enerji krizi derinleşiyor! Elektrik kesintileri yapılıyor

Son tabloya bakıldığında, küresel enerji krizinin önümüzdeki günlerde daha fazla ülkenin iç politikasını ve günlük hayatını etkileme ihtimali giderek artıyor.

