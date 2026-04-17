Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor
Resmi Gazete'de yer alan karara göre bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi. Yaz ayları yaklaşırken Türkiye'ye büyük bir akın bekleniyor. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yer alan karara göre bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi. Yaz ayları yaklaşırken Türkiye'ye büyük bir akın bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye ile Avustralya arasındaki diplomatik ve turistik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Avustralya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vize zorunluluğu kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde vize muafiyeti sağlandı.
Yeni düzenleme ile Avustralya vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize alma prosedüründen muaf tutulacaklar
Bu muafiyet, her 180 günlük dönem içerisinde toplamda 90 günü aşmayan konaklamalar için geçerli olacak.
Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."
