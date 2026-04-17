Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Resmi Gazete'de yer alan karara göre bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi. Yaz ayları yaklaşırken Türkiye'ye büyük bir akın bekleniyor. İşte detaylar...

Foto - Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Türkiye ile Avustralya arasındaki diplomatik ve turistik ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Avustralya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde vize zorunluluğu kaldırıldı.

Foto - Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Foto - Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Yeni düzenleme ile Avustralya vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize alma prosedüründen muaf tutulacaklar

Foto - Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Bu muafiyet, her 180 günlük dönem içerisinde toplamda 90 günü aşmayan konaklamalar için geçerli olacak.

Foto - Vize muafiyeti kararı çıktı: Türkiye'ye tarihi akın bekleniyor

Kararda şu ifadeler kullanıldı: "Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

