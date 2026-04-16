Mahmut Övür: Capacity skandalı

İşte skandal tam da burada ortaya çıktı. Adamlar o kadar fütursuzlar ki, ceza kesmek için sahtekârlığa bile başvurulmuş. Hem de anlı şanlı bir üniversitemizden iki profesörün verdiği rapora dayanarak. Rüşvet almayı kafaya koymuşlar ya, artık "Bu ülkede yargı var, devlet var, yarın hesap sorulur" diye bir korkuları da yok. Şimdi gelin bu fütursuzluğa giden süreci Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu'dan dinleyelim: "Bu arsanın sahibi Selahattin Özgül, avukatı da Mehmet İplikçioğlu. İkisini de Bakırköylüler iyi tanıyor. Bu ikili ve diğer ortakları istenen 5 milyon rüşveti vermeyince AVM'nin dosyası tam 17 sene sonra encümene gönderildi. Encümen de bu dosyaya o günün parasıyla 5 milyon euroya denk gelecek şekilde ceza kesti. Ceza kesilince rüşvet vermeyen arsa sahipleri bu durumu savcılığa bildirdi ve dava süreci başladı."