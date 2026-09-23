Acil toplantı kararı alındı: Türk istihbaratı askerlerimizi ele geçirecek
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslarası alandaki başarısı ve faaliyetleri bir noktada paniğe yol açtı. Ülkede 'MİT askerlerimizi ele geçirir' korkusu patlak verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslarası alandaki başarısı ve faaliyetleri bir noktada paniğe yol açtı. Ülkede 'MİT askerlerimizi ele geçirir' korkusu patlak verdi.
Son dönemde İsrail ve Fransızlarla devasa savunma anlaşmalarına imza atan Rumları şimdi de MİT korkusu sardı.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Irkçı ELAM partisi, Rum Ulusal Muhafızları’nda görevli asker ve yükümlülerin “casus olarak devşirilebileceği” korkusu nedeniyle KKTC’ye geçmemesi yönünde bir çalışma başlattı. Parti, personelin kuzeye geçişinin önlenmesini istiyor.
Bu amaçla Rum Savunma Komisyonu'nda bir toplantı yapılacak. Toplantıya Rum Savunma Bakanı ve Ordusu komutanı da katılacak. Komisyonda, askerlerin KKTC’ye ‘’geçişlerindeki riskler’’ ele alınacak.
Eski Ulusal Muhafız Komutanı Stylianos Nasis, ‘’2011 yılında yayınladığı gizli bir emirle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) KKTC’de Rum Ordusu personeli ve yükümlüleri casus olarak kazanmaya çalıştığı'' uyarısı yapmıştı.
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