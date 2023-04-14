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Türkiye
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Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

2023-04-14 07:22:22
Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçen vatandaşa ticari taksi çarptı.

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Foto - Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Foto - Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Kaza, D-100 Kara Yolu Ankara istikameti, Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Foto - Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli kişi yan yoldan caddenin karşısına geçmek istediği esnada seyir halinde olan K.Y. idaresindeki 41 T 3285 plakalı Dacia marka ticari taksi, yavaşlayamayarak kendisine çarptı.

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Foto - Ticari taksinin çarptığı yaya yaralandı

Çarptığını fark eden sürücü K.Y. daha sonra durarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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