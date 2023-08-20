Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, 11 ülke ve kurumdan 14 mevkidaşıyla görüştü. Önümüzdeki 60 gün için de şimdiden 16 üst düzey çalışma programı planlandı. Bugün Macaristan’dan start alacak “ticaret diplomasisi” maratonu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içi ve yurt dışında 5 kritik temas ve toplantıya bizzat katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği ve ticaretin artırılması noktasında atılacak adımların ele alındığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bolat, “Cumhurbaşkanımızın koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık. Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Bakanlığın, programında güz döneminin önemli bir trafiğe gebe olduğu görülürken, Bolat’ın önümüzdeki 60 güne ilişkin planları ise şöyle: