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Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

2023-08-20 10:40:19
Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

Erdoğan, bugün Macaristan’da yapacağı görüşmelerle adeta “ticaret diplomasisi” maratonunu başlatacak. Önümüzdeki süreçte kritik temas ve toplantılara katılacak, TDT, DEİK, İSEDAK gibi önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. Erdoğan’ın programı sonbaharda daha da yoğunlaşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda Türkiye’yi uluslararası ticaret konusunda da yoğun bir gündem bekliyor.

#1
Foto - Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümetin kurulmasından bu yana geçen 75 günde, 11 ülke ve kurumdan 14 mevkidaşıyla görüştü. Önümüzdeki 60 gün için de şimdiden 16 üst düzey çalışma programı planlandı. Bugün Macaristan’dan start alacak “ticaret diplomasisi” maratonu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içi ve yurt dışında 5 kritik temas ve toplantıya bizzat katılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği ve ticaretin artırılması noktasında atılacak adımların ele alındığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bolat, “Cumhurbaşkanımızın koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık. Yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Bakanlığın, programında güz döneminin önemli bir trafiğe gebe olduğu görülürken, Bolat’ın önümüzdeki 60 güne ilişkin planları ise şöyle:

#2
Foto - Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

TAKVİM YOĞUN 20 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyeti içinde Macaristan’da müteahitlik ve ulaştırma konusunda görüşmeler yapılacak. 24-25 Ağustos’ta Hindistan’da G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplatısına katılım sağlanacak. Erdoğan da 9-10 Eylül’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için Hindistan’da olacak. 28 Ağustos’ta Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bander Al Khorayef, Ankara’da Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinin çıktılarını takip etmek üzere ağırlanacak. 29 Ağustos’ta ülkenin en önemli ihracat pazarlarından olan Irak’ta Başbakan Muhammed Şiya El Sudani ve çok sayıda bakan ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

#3
Foto - Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

GÜMRÜK BİRLİĞİ EYLÜLDE 5 Eylül’de İstanbul’da diplomatik ilişkilerin 100. yılı sebebiyle Japon mevkidaşını ağırlayacak. 6 Eylül’de Ankara’da AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin yol haritasının ele alınacağı, AB ve Avrupa Komisyonu’ndan katılım sağlanacak bir toplantı gerçekleştirilecek. 14 Eylül’de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ekonomi kurmayları ve özel sektörden paydaşları İstanbul’da bir araya gelecek. 15 Eylül’de Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı ile dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları İstanbul’da olacak. 25 Eylül’de Brüksel’de AB Komisyonu yönetimi ile bir araya gelinecek.

#4
Foto - Ticaret diplomasisi maratonu başlıyor

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