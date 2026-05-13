Haberi alan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koştu: Öyle bir talep var ki, market 'stoklar azaldı' duyurusu yaptı
Tarım Kredi KOOP Market Pazarlama Direktörü Derya Sarıdaş, son projelerine yoğun ilgi olduğunu ve stokların azalmaya başladığını söyledi.
Tarım Kredi KOOP Market Pazarlama Direktörü Derya Sarıdaş, ata tohumlarının geçen yılın ardından bu sene de mart ayı itibarıyla satışa sunulduğunu belirterek, "Ata tohumlarımız her zaman büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Tarım Kredi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işbirliğiyle hazırlanan bu güzel projeyi tüketicilerimiz de sahiplendi." dedi.
Derya Sarıdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ata tohumlarına ilgisinin son zamanlarda giderek arttığını ve bundan çok mutlu olduklarını söyledi.
Ata tohumlarının Türkiye'nin tarımı açısından çok büyük önem taşıdığına işaret eden Sarıdaş, "Ata tohumlarımız her zaman büyük bir ilgiyle karşılanıyor. TİGEM işbirliğiyle hazırlanan bu güzel projeyi tüketicilerimiz de sahiplendi. Sahiplenen bu projede ise aslında toprağa değen, geleceğe yönelen ata tohumlarına ilginin çok büyük olması bizleri sevindiriyor." diye konuştu.
Sarıdaş, bu tohumların satışının ilk kez geçen yıl yapıldığını anımsatarak, "Bu senenin mart ayıyla birlikte ikinci kez satışa sunmuş olduk. Toplamda 24 çeşit ata tohumu bulunuyor ve bunları paketler halinde satıyoruz. Paketlerin içindeki tohum adedi ise tohumun türüne göre değişiklik gösterebiliyor. 2 aylık süreçte de Türkiye genelinde yaklaşık 209 bin adedi tüketiciyle buluşturduk ve şu anda da stoklarımız azalmak üzere." ifadelerini kullandı.
Derya Sarıdaş, ata tohumlarının Türkiye genelindeki 51 ilde yer alan 941 markette satışlarının yapıldığını belirterek, tüketici profillerinin sebze üreticilerinden büyükşehirlerde yaşayıp balkonda hobi amacıyla yetiştiricilik yapmak isteyen vatandaşlara kadar tüm herkesi kapsadığını söyledi. Şehirde yaşayan insanların ilgisinin kendilerini daha fazla sevindirdiğini dile getiren Sarıdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bir saksıda ata tohumunun kısıtlı imkanlar dahilinde bile toprakla buluşması, bir annenin çocuğuna bunu diktirmesi, sahiplenmesi bizim için çok daha önemli. Hatta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel olarak yaptığımız çizim etkinliğinde kazanan çocuklarımıza hediye paketlerimizin içerisinde ata tohumlarımızı da gönderdik. İstiyoruz ki bu nesilden nesle sahiplenilsin, öğretilen bir öge olsun. O yüzden KOOP marketlerin buna aracı olmasından dolayı da oldukça kıvançlıyız."
Sarıdaş, ata tohumlarına yönelimin bir trend değil kalıcı bir davranış olması gerektiğinin altını çizerek, bu kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Genetiği bozulmamış yerli bir ürünün nesilden nesle aktarılmasının ve buna öncelik etmenin gelir odaklı yaklaşımdan daha önemli olduğunu ifade eden Sarıdaş, "Yeterliliğimiz söz konusu olduğu müddetçe ithal girdi tohumların hiç konuşulmaması gereken bir ülkedeyiz. Çünkü coğrafi olarak çok zengin bir Türkiye topraklarındayız. Bu yüzden de ata tohumunun aktarılması, çoğalmasını arzularız." şeklinde konuştu.
Tarım Kredi KOOP Market Pazarlama Direktörü Sarıdaş, ata tohumlarının 24 çeşit olduğunu belirterek, turuncu domates, Ayaş beyaz bodur domates, dereotu ve patlıcan tohumlarının daha çok talep gördüğünü anlattı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda TİGEM ile sürekli görüştüklerini dile getiren Sarıdaş, "Tüketicilerden gelen geri dönüşleri biz de kendilerine bildiriyoruz. Çeşitlerin artması konusunda onlar da bir gayret içinde." dedi. Sarıdaş, tüketicinin sesini TİGEM ile paylaştıklarını ve bu işi koordine ettiklerini anlatarak, ata tohumlarının farkındalığını çok ciddi şekilde artırmaya çalıştıklarını söyledi. Marketlerde bunları kasa önlerinde konumlandırdıklarını ifade eden Sarıdaş, sözlerini şöyle tamamladı: "İstiyoruz ki vatandaşlarımız bu ürünün bizde olduğunu bilsin. Sosyal medyada da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kendi web sitemizde bilgilendirmeler yapıyoruz. Tüketici farkındalığı için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ayrıca talep noktasında o gün o markette istenilen ata tohumu türü bulunmasa bile bir başka marketimizden oraya transfer ederek tüketicilerimizin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz."
