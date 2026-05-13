Haberi alan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koştu: Öyle bir talep var ki, market 'stoklar azaldı' duyurusu yaptı

Tarım Kredi KOOP Market Pazarlama Direktörü Sarıdaş, ata tohumlarının 24 çeşit olduğunu belirterek, turuncu domates, Ayaş beyaz bodur domates, dereotu ve patlıcan tohumlarının daha çok talep gördüğünü anlattı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda TİGEM ile sürekli görüştüklerini dile getiren Sarıdaş, "Tüketicilerden gelen geri dönüşleri biz de kendilerine bildiriyoruz. Çeşitlerin artması konusunda onlar da bir gayret içinde." dedi. Sarıdaş, tüketicinin sesini TİGEM ile paylaştıklarını ve bu işi koordine ettiklerini anlatarak, ata tohumlarının farkındalığını çok ciddi şekilde artırmaya çalıştıklarını söyledi. Marketlerde bunları kasa önlerinde konumlandırdıklarını ifade eden Sarıdaş, sözlerini şöyle tamamladı: "İstiyoruz ki vatandaşlarımız bu ürünün bizde olduğunu bilsin. Sosyal medyada da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kendi web sitemizde bilgilendirmeler yapıyoruz. Tüketici farkındalığı için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ayrıca talep noktasında o gün o markette istenilen ata tohumu türü bulunmasa bile bir başka marketimizden oraya transfer ederek tüketicilerimizin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz."