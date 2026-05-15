Galatasaray'dan RAMS Park'ta görkemli şampiyonluk kutlaması
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray.
Sarı kırmızılılar, üst üste 4. kez; toplamda da 26. kez mutlu sona ulaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adını sarı kırmızılı takımın tarihine yazdırdı.
Galatasaray'da 26. şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde beşinci şampiyonluğu yaşarken, sarı kırmızılı takımın başında ise 4 sene üst üste şampiyon oldu. Böylece 52 yaşındaki başarılı teknik adam, Fatih Terim'in rekorunu egale etti.
RAMS PARK'TA GÖRKEMLİ KUTLAMA
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Rams Park Stadı'nda düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı.
