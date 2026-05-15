Türkiye'den Kazakistan'a anlamlı eser

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi kampüsünde Türkiye'nin desteğiyle yapımına başlanan Yesevi Araştırmaları Enstitüsünün temel atma töreni düzenlendi. Törene, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Aybek Sıdıkov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova katıldı. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, TDT'nin ortak tarih, ortak kültür ve ortak dili yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için kurulduğunu söyledi. Yıldırım, TDT'nin başlangıcının Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazandığı yıllara dayandığını anlatarak, "Daha sonra 2009'da Nahçıvan Antlaşması'yla ete kemiğe bürünmüş ve asıl bir birlik, bir teşkilat olması da İstanbul Zirvesi'nde, 2021 yılında Türk Konseyi olan adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilerek ve kurumsal kimliğe kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.