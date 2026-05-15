Türkiye'den Kazakistan'a anlamlı eser

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında TİKA'nın 1992'de kurulduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemden bu yana bambaşka bir çehreyle dünyanın dört bir tarafında soydaşlara ve mazlumlara ulaştığını anlattı. Eren, 48 derslik ve 420 kişilik konferans salonu içeren enstitünün, toplamda 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti. Projeyi hızlandırdıklarını, ihalenin yapıldığını aktaran Eren, hep beraber enstitünün açılışını da görmeyi umut ettiğini dile getirdi. Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Sıdıkov ise bugün Türk dünyasının merkezi Türkistan'da tarihi ve anlamı büyük, önemli bir etkinliğe şahit olduklarını belirterek, temel atma töreninin kardeş ülkelerin ortak geleceğe olan inancının ve gelecek nesillerin önündeki sorumluluğun net göstergesi olduğunu kaydetti. Sıdıkov, Hoca Ahmet Yesevi mirasının halkların ortak mirası olduğunu söyleyerek, "Bizim görevimiz sadece onun mirasını araştırmak ve incelemek değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmaktır." dedi. Konuşmaların ardından günün anısına imzalanan metin, kapsül içinde temele atıldı. Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi yerleşkesini gezen heyet, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası işbirliklerine yönelik çalışmaları ile eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Temeli atılan Yesevi Araştırmaları Enstitüsü ile yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve binlerce öğrenciye hizmet sunulması amaçlanıyor. TİKA destekleriyle gerçekleştirilen projeyle akademik üretkenliğin artırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve disiplinler arası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Akademik üretkenliği artıran, bilimsel araştırmaları teşvik eden ve disiplinler arası etkileşimi güçlendiren bir merkez niteliği taşıması planlanan enstitünün içinde modern derslikler, seminer ve konferans salonları, araştırma ofisleri, dijital kaynak merkezleri ve öğrenci çalışma alanlarının yer alması hedefleniyor. Enstitünün ayrıca Türkistan'ın kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlaması ve bölgenin bilim ve eğitim merkezi kimliğini güçlendirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirliklerine açık, sürdürülebilir ve donanımlı bir eğitim kompleksi amaçlanıyor.