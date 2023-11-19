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Teknoloji-Bilişim
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Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

2023-11-19 23:17:42
Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

X rakibi Bluesky sessiz sedasız büyümeye devam ediyor. Son kullanıcı rakamları açıklandı.

#1
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Twitter’ı Elon Musk’ın satın almasıyla birlikte birçok şirket ve sosyal medya platformu rakip Twitter platformları üzerinde çalışmalara başladı.

#2
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Bunlar arasında belki de en çok konuşulan platform Threads oldu ancak onun yanı sıra bir uygulama resmen sessiz sedasız şekilde büyüyor. İşte Twitter rakibi olan uygulama Bluesky ve güncel kullanıcı sayısı hakkında detaylar…

#3
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

X'in sessiz rakibi Bluesky 2 milyon kullanıcıyı geçti!

#4
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Hatırlayacağınız üzere 2022 yılının sonlarına doğru Elon Musk ve Twitter pazarlığı ile ilgili birçok haber gündeme oturmuştu.

#5
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Çılgın milyarder roketler, elektrikli otomobiller ve garip pazarlama ürünleri (Boring Company alev silahı) ile dolu kariyerine bir de sosyal medya ayağı eklemek istedi. Twitter’a rekor sayılabilecek bir teklif yaptı. Bununla birlikte rakipler de çalışmalara başladı. Bluesky ve Threads temelleri atılmaya başlandı.

#6
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

44 milyar dolar karşılığında Twitter platformunu satın alan Elon Musk, platformun patron koltuğuna geçti ve çalışmalarına başladı.

#7
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Bu çalışmalar “başarılı mıydı?” sorusuna yanıt vermek güç zira platformun güncel değeri uzmanlar tarafından 8 milyar dolar olarak belirlendi. Borsadaki 36 milyar dolarlık düşüş Musk’ın epeyce canını sıktı.

#8
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Bunların yanında bir de Twitter’a getirdiği yenilikler var. Ücretli abonelikler, platform kurallarında değişiklik, platformun direkt olarak isminde yaptığı değişiklikler derken kullanıcıların büyük bir kısmından “isyan sesleri” yükseldi. Bunu fırsat bilen eski Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg platforma rakip oldu.

#9
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Meta büyük bir patlamayla açıldı. Ancak platformun popülerliği giderek azaldı ve şu anda günlük aktif olarak 8 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Bunun yanında eski CEO Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky ise yalnızca davet ile kayıt olma özelliğine sahip platformunda sessiz sedasız büyüme gösteriyor.

#10
Foto - Threads ve X'in rakibi Bluesky sessizce büyüyor

Platformun güncel kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti. Bu diğer platformların kullanıcı sayıları ile karşılaştırdığınızda gerçekten düşük bir sayı ancak düzenli bir yükseliş gerçekleştirmesi dikkat çekiyor.

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