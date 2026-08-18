The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Kaynaklar, çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu aktarırken, Türk heyetinin ziyaretinin ardından bazı Türk araçlarının bir süre daha havaalanında bulunduğunu söyledi. Bölgede aynı zamanda bir keşif uçağının faaliyet gösterdiği belirtildi. Kaynaklara göre İsrail'e ait bir keşif uçağı da pazartesi akşamı havaalanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve salı gününün ilk saatlerine kadar bölgedeki faaliyetini sürdürdü. Saldırılar ise bu uçuşların ardından gerçekleştirildi.