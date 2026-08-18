The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti
Burnumuzun dibinde zorbalık yapmaya başlayan İsrail, Türk heyetinin bölgeye ziyaretinden kısa bir süre sonra saldıırıya geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Burnumuzun dibinde zorbalık yapmaya başlayan İsrail, Türk heyetinin bölgeye ziyaretinden kısa bir süre sonra saldıırıya geçti.
İsrail'in Suriye'yi hedef aldığı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Saldırının, Türk askeri heyetinin havaalanını ziyaret ederek pistlerin yeniden kullanıma kazandırılması için hazırlık çalışmalarına başlamasından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
The New Arab'a konuşan Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, saldırının İsrail uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail yönetimi ise saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Kaynağa göre havaalanının pistlerine yerel saatle 02.50 sıralarında iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda pistlerde hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Suriye devlet televizyonu El İhbariye ise bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde havaalanına toplam sekiz saldırı düzenlendiğini ve pistlerin zarar gördüğünü bildirdi. El Cezire de piste yönelik dört saldırı gerçekleştirildiğini aktardı.
The New Arab'ın haberine göre saldırının zamanlaması, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'nin askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine yönelik faaliyetlerine mesaj vermiş olabileceği yorumlarına neden oldu. The New Arab'a bilgi veren kaynaklara göre bir Türk askeri heyeti pazartesi günü Ebu Zuhur Havaalanı'nı ziyaret etti. Heyetin, havaalanındaki pistlerin yeniden kullanıma kazandırılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Kaynaklar, çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu aktarırken, Türk heyetinin ziyaretinin ardından bazı Türk araçlarının bir süre daha havaalanında bulunduğunu söyledi. Bölgede aynı zamanda bir keşif uçağının faaliyet gösterdiği belirtildi. Kaynaklara göre İsrail'e ait bir keşif uçağı da pazartesi akşamı havaalanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve salı gününün ilk saatlerine kadar bölgedeki faaliyetini sürdürdü. Saldırılar ise bu uçuşların ardından gerçekleştirildi.
Bu gelişmeler, İsrail'in havaalanındaki hareketliliği yakından takip etmiş olabileceği ve saldırının Türkiye'ye, Suriye'nin hava ve askeri kapasitesinin yeniden inşasına verilen desteğe ilişkin bir mesaj niteliği taşıyabileceğideğerlendirmelerini beraberinde getirdi. KAYNAK: MEPANEWS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23