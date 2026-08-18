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The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Burnumuzun dibinde zorbalık yapmaya başlayan İsrail, Türk heyetinin bölgeye ziyaretinden kısa bir süre sonra saldıırıya geçti.

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Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

İsrail'in Suriye'yi hedef aldığı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Saldırının, Türk askeri heyetinin havaalanını ziyaret ederek pistlerin yeniden kullanıma kazandırılması için hazırlık çalışmalarına başlamasından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

#2
Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

The New Arab'a konuşan Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, saldırının İsrail uçakları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail yönetimi ise saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Kaynağa göre havaalanının pistlerine yerel saatle 02.50 sıralarında iki saldırı düzenlendi. Saldırılarda pistlerde hasar meydana gelirken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

#3
Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Suriye devlet televizyonu El İhbariye ise bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde havaalanına toplam sekiz saldırı düzenlendiğini ve pistlerin zarar gördüğünü bildirdi. El Cezire de piste yönelik dört saldırı gerçekleştirildiğini aktardı.

#4
Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

The New Arab'ın haberine göre saldırının zamanlaması, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'nin askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine yönelik faaliyetlerine mesaj vermiş olabileceği yorumlarına neden oldu. The New Arab'a bilgi veren kaynaklara göre bir Türk askeri heyeti pazartesi günü Ebu Zuhur Havaalanı'nı ziyaret etti. Heyetin, havaalanındaki pistlerin yeniden kullanıma kazandırılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

#5
Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Kaynaklar, çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu aktarırken, Türk heyetinin ziyaretinin ardından bazı Türk araçlarının bir süre daha havaalanında bulunduğunu söyledi. Bölgede aynı zamanda bir keşif uçağının faaliyet gösterdiği belirtildi. Kaynaklara göre İsrail'e ait bir keşif uçağı da pazartesi akşamı havaalanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi ve salı gününün ilk saatlerine kadar bölgedeki faaliyetini sürdürdü. Saldırılar ise bu uçuşların ardından gerçekleştirildi.

#6
Foto - The New Arab: Saldırı Türk heyetinin ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti

Bu gelişmeler, İsrail'in havaalanındaki hareketliliği yakından takip etmiş olabileceği ve saldırının Türkiye'ye, Suriye'nin hava ve askeri kapasitesinin yeniden inşasına verilen desteğe ilişkin bir mesaj niteliği taşıyabileceğideğerlendirmelerini beraberinde getirdi. KAYNAK: MEPANEWS

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Yorumlar

ee ne anladık bundan

1*israil kimseyi takmıyor 2* acaba israille savasamı sürükleniyoruz sizce

Anar

Israil kaşınıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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