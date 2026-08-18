Suriye’deki basın toplantısına damga vuran korkunç açıklama

UAEA Başkanı Grossi, bu sürecin "yeni bir sayfa" anlamına geldiğini ancak bunun geçmişi unutmak değil, "geçmişle yüzleşmek" olduğunu belirterek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Atom Enerjisi Komisyonu’nun UAEA ile çalışma konusundaki kararlılığının takdire şayan olduğunu dile getirdi. Birlikte yürütülecek çalışmalarla Suriye'de nükleer faaliyetlerin artık nükleer silahlarla ilişkilendirilmeyeceğini ifade eden Grossi, "Nükleer teknoloji enerjiyle, sağlıkla, gıda ve su yönetimiyle ilişkilendirilecek. Olması gerektiği gibi. Dolayısıyla söylediğim gibi, bugün gerçekten iyi bir gün" şeklinde konuştu.