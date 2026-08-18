Suriye’deki basın toplantısına damga vuran korkunç açıklama

Suriye'de "devrik rejime ait nükleer miras" olduğunu dile getiren Şeybani ise bunun yeni devletin politikasını yansıtmadığını belirtti. Suriye'nin teknik değerlendirmelere dayanarak söz konusu maddelerin herhangi bir tehlike oluşturmadığını, Suriye'nin ulusal sorumluluğunda olduğunu ve UAEA'nın güvence denetimleri sistemi kapsamında tutulacağını teyit ettiğini söyleyen Şeybani, şöyle konuştu: "Ajansı (UAEA) sahayı incelemeye ve doğrulamaya davet ettik. Ajans ekibinin bölgeye erişimi ve güvenliği için gerekli koşulları sağladık. Genel Direktör ve ajans ekibi de bu sabah sahayı ziyaret ederek gerekli numuneleri aldı. Herhangi bir dayatmadan uzak, kendi inançlarımızdan kaynaklanan bir tercihimizdir. Bu yaklaşım, uluslararası ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde yürüttüğümüz ve ulusal çabaları güçlendiren bir işbirliği çerçevesindedir."