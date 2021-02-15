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TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

2021-02-15 18:07:13
TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

#1
Foto - Şarampol Caddesi devamındaki Kapalı Yol'da toplanan TGB üyeleri,

Şarampol Caddesi devamındaki Kapalı Yol'da toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.

#2
Foto - Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Saygı duruşunda bulunanlara ve İstiklal Marşı'nı okuyanlara çevredekiler de eşlik etti.

Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Saygı duruşunda bulunanlara ve İstiklal Marşı'nı okuyanlara çevredekiler de eşlik etti.

#3
Foto - Antalya Valiliğince 3 Şubat'ta alınan 15 gün süreli basın açıklaması yasağı nedeniyle TGB İl Başkanı Nilay Güven, yazılı açıklama yaptı. Güven, Gara'da terör örgütü PKK tarafından haince öldürülen 13 şehit için toplandıklarını belirtti.

Antalya Valiliğince 3 Şubat'ta alınan 15 gün süreli basın açıklaması yasağı nedeniyle TGB İl Başkanı Nilay Güven, yazılı açıklama yaptı. Güven, Gara'da terör örgütü PKK tarafından haince öldürülen 13 şehit için toplandıklarını belirtti. "Terör örgütünün siyasi uzantılarını ne mecliste ne de bu topraklarda barındırmayacağız." ifadesini kullanan Güven, şunları kaydetti: "ABD'nin piyonu PKK ve HDP'nin son çırpınışlarını görmekteyiz. Bu kalleş saldırı, kaçacak deliklerinin kalmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. HDP'nin, PKK'nın ve ortaklarının sonu gelmiştir. Diyarbakır'da analarımız başka anaların yüreği yanmasın diye amansız bir mücadele veriyor. Kahraman Mehmetçik sınır ötesinde ve topraklarımızda PKK'ya soluk aldırmıyor. Türk milleti, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle devletinin ve polisinin her daim bir adım arkasında birleşiyor. 'Katil Polis' diyenlere, 'Katil devlet' diyenlere, PKK’nın adına kılıf uydurup HDP ile iş birliği peşinde koşanlara buradan bir kere daha sesleniyoruz. Türk devleti, topuyla, tüfeğiyle, milletiyle PKK ile iş birliği yapanların üzerine gitmektedir. PKK'nın başına yıkılan mağaralar, terör yuvası olan HDP binalarına yapılan operasyonlar bu gerçeği bizlere bir kez daha göstermektedir."

#4
Foto - Edirne Saraçlar Caddesi'nde toplanan TGB üyeleri,

Edirne Saraçlar Caddesi'nde toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP" , "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'ya düzenlediği harekatın, PKK'nın sözde merkezi Kandil'in yok edileceğinin habercisi olduğunu ifade eden Biçen, şunları kaydetti: "Gara, Kandil'den önceki son duraktır. PKK tükenmiştir, bitmiştir ve çaresizdir. Ne umduğu ABD yardımları ne de başka hiçbir şey PKK'yı Mehmetçiğimizin pençesinden kurtaramaz. Kahraman Türk ordusu PKK'yı ezdikçe ses PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kolu olan HDP'den gelmektedir. HDP gerek maddi gerekse manevi anlamda köşeye sıkışan PKK'nın dayanağı durumundadır. Terörle mücadelede kesin zafer elde etmek için PKK'nın siyasi kolu HDP kapatılmalıdır."

#5
Foto - Karşıyaka Çarşı'da toplanan grup,

Karşıyaka Çarşı'da toplanan grup, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Atatürk gençliği görev başında", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz Mehmet'iz PKK'ya yeteriz" sloganları attı. Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Mustafa Gökmen, Gara operasyonunun PKK için sonun başlangıcı olduğunu kaydederek, "Terör örgütünün kökünün kazınması sürecine girilmiştir. 13 vatandaşımızın şehit edilmesi onları bu durumdan kurtaramayacaktır." dedi.

#6
Foto - PKK'nın temizlenmesinin ancak tüm alanlarda mücadele ile mümkün olacağını kaydeden Gökmen, HDP'nin kapatılmasını istediklerini de vurguladı.

PKK'nın temizlenmesinin ancak tüm alanlarda mücadele ile mümkün olacağını kaydeden Gökmen, HDP'nin kapatılmasını istediklerini de vurguladı.

#7
Foto - Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin de TGB'lilerin eylemine destek verdi.

Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin de TGB'lilerin eylemine destek verdi.

#8
Foto - Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya ile Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde birlikte olduklarını anlatan Laçin, PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin kökünün kazınmasını istediğini söyledi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya ile Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde birlikte olduklarını anlatan Laçin, PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin kökünün kazınmasını istediğini söyledi.

#9
Foto - Beşiktaş Meydanı'nda ellerindeki döviz ve pankartlarla toplanan TGB üyeleri,

Beşiktaş Meydanı'nda ellerindeki döviz ve pankartlarla toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

#10
Foto - TGB İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı verdiği mücadeleyle PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek,

TGB İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı verdiği mücadeleyle PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Türk gençliği olarak bizler 13 askerimizi kimlerin katlettiğini biliyoruz. Tüm Türk milleti adına 'kahrolsun PKK' ve 'kahrolsun HDP' diyoruz. HDP'nin belediyelerinden kendine eleman devşiren, maddi kaynak sağlayan PKK'nın elinde Eren Bülbül gibi gençlerimizin, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerimizin, daha binlerce masum insanımızın kanı vardır." dedi. Gruptakiler, basın açıklamasının ardından terör örgütünü lanetleyen çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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