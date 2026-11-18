Böyle Youtube algoritması yerin dibine batsın! Çocuk katillerine kalkan masum eyleme sansür
Terör devleti ABD ve İsrail’in İran’da bir okulda 168 masum çocuğu katlettiği saldırıyı dünyaya duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Diyarbakır’dan Minab’a 3 bin kilometre pedal çeviren aktivistlerin söz konusu videoyu paylaştıkları YouTube kanalı ‘Şiddet eylemi’ palavrasıyla kapatıldı. Dijital sansüre sert tepki gösteren gönüllüler, "Sizin algoritmalarınızın hukuku, bizim tekerleğimizin izini silemez" diyerek tepkisi gösterdiler.