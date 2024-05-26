Testosteron takviyeleri ölüm saçıyor

Egzersiz, stres yönetimi ve cinsel aktivite gibi faktörler bu hormonu artırabilir. Ancak, sentetik testosteron takviyeleri kullanmak, kısa vadede cinsel isteği artırabilir ve kas kütlesini artırabilir, ancak uzun vadede sağlık üzerinde ciddi yan etkilere neden olabilir. Sentetik testosteron kullanımı, akne, kellik ve erkeklerde meme büyümesi gibi yan etkilere neden olabilirken, kadınlarda adet düzensizlikleri, vücut kıllarında artış, ses kalınlaşması ve klitoris büyümesi gibi etkiler gözlemlenebilir. Ancak bu yan etkiler, uzun süreli ve tekrarlanan kullanımın yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarına kıyasla daha hafif kalıyor. Steroid kötüye kullanımı, kalp üzerinde değişikliklere neden olabilir, bu da kalbin büyümesi, kan basıncının yükselmesi ve arterlerin elastikiyetini kaybetmesi gibi sonuçlara yol açabilir. Bu değişiklikler, kalbin performansını zorlaştırarak ani ölüm riskini artırıyor. Steroid kullananların çoğunda bu kardiyovasküler değişiklikler kalıcı hale geliyor.