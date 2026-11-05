Rus İHA'sının saldırısına uğrayan Türk silahının son hali Ukraynalıları şok içerisinde bıraktı
Rus insansız hava aracı tarafından saldırıya uğrayan Ukraynalı askerin üzerinde yer alan Türk silahının son hali Kiev'de gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rus insansız hava aracı tarafından saldırıya uğrayan Ukraynalı askerin üzerinde yer alan Türk silahının son hali Kiev'de gündeme oturdu.
Ukrayna’da Şahid tipi kamikaze İHA’nın saldırısına uğrayan bir askerin üzerindeki hücum yeleği, zırh plakaları ve diğer teçhizat patlamanın etkisiyle eriyip parçalanırken, yanında taşıdığı Türk üretimi Hatsan Escort tüfeği sağlam kaldı. Patlamadan haftalar sonra yeniden ateşlenen tüfek, çalışmaya devam etti.
Ukrayna’da kaydedilen bir video, ürünleri yüzden fazla ülkeye ihraç edilen Türk savunma sanayii şirketi Hatsan’ın ürün dayanıklılığını gözler önüne serdi.
Şahid tipi kamikaze İHA’nın saldırısına maruz kalan bir askerin taşıdığı teçhizatın büyük bölümü kullanılamaz hâle geldi. Kendisi de ağır yara alan askerin üzerinde taşıdığı Türk üretimi Hatsan Escort BTS Magnum Bullpup tüfeği patlamadan büyük ölçüde sağlam çıktı.
Videoda askerin hücum yeleğinin tamamen eridiği, boynundaki künyenin, polimer zırh plakalarının parçalandığı, kıyafetlerinin yandığı ve kaskının ağır hasar aldığı görülüyor. Bıçağı, şarjörü ve diğer kişisel ekipmanları da patlamadan nasibini alıyor. Tüfeğin ise yalnızca kabza ve taşıma kayışı gibi bazı bölümlerinde küçük hasarlar meydana geldiği aktarılıyor.
Videoyu kaydeden askerler, olayın yaşandığı geceden bu yana tüfeğe herhangi bir bakım veya temizlik yapılmadığını belirtiyor. Ardından Hatsan Escort tüfekle iki el atış gerçekleştiriliyor. Tüfeğin her iki atışı da sorunsuz gerçekleşiyor.
Tüfeğin performansından memnuniyetlerini dile getiren askerler, Türk yapımı tüfeklere yönelik eleştirilere de yanıt veriyor. Videoda Hatsan’a doğrudan teşekkür eden asker, şirketin sağladığı silahların uygun maliyetli olduğunu ve Ukrayna’daki askerlerin İHA tehditlerine karşı savunmasında kullanıldığını ifade ediyor.
Askerin, “Hatsan, bu videoyu görüyorsanız Ukrayna’da size çok teşekkür ediyoruz. Sağladığınız silahlar oldukça uygun maliyetli ve askerlerimizin İHA’lara karşı savunma yapabilmesine imkân tanıyor. Bizi koruduğunuz için teşekkür ederiz.” sözleriyle tamamladığı video, sosyal medyada beğeni topladı. KAYNAK: DEFENSEHERE
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