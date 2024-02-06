Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Elon Musk, Tesla yöneticilerine de uyuşturucu kullandırdı. Elon Musk’ın uyuşturucuya olan düşkünlüğü son zamanlarda şirket ortaklarını endişelendirmeye başladı. Wall Street Journal, Musk uyuşturucu kullandığı sırada bazı Tesla yönetticilerinin kendilerini baskı altında hissederek onunla birlikte uyuşturucu kullanmak zorunda kaldığını yazdı WSJ: Elon Musk, Tesla yöneticilerine de uyuşturucu kullandırdı Elon Musk’ın yasa dışı uyuşturucu kullanması hem Tesla hem de SpaceX yöneticileri arasında bilinen bir durumdu. Musk’ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişilerle irtibata geçen WSJ, Musk'ın yasadışı uyuşturucu kullanımının miktarına ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte uyuşturucu tükettiğine yönelik endişelerin olduğunu yazdı.