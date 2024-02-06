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Dünya
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Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

2024-02-06 17:02:17
Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Elon Musk, Tesla yöneticilerine de uyuşturucu kullandırdı. Elon Musk’ın uyuşturucuya olan düşkünlüğü son zamanlarda şirket ortaklarını endişelendirmeye başladı. Wall Street Journal, Musk uyuşturucu kullandığı sırada bazı Tesla yönetticilerinin kendilerini baskı altında hissederek onunla birlikte uyuşturucu kullanmak zorunda kaldığını yazdı WSJ: Elon Musk, Tesla yöneticilerine de uyuşturucu kullandırdı Elon Musk’ın yasa dışı uyuşturucu kullanması hem Tesla hem de SpaceX yöneticileri arasında bilinen bir durumdu. Musk’ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişilerle irtibata geçen WSJ, Musk'ın yasadışı uyuşturucu kullanımının miktarına ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte uyuşturucu tükettiğine yönelik endişelerin olduğunu yazdı.

#1
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Tesla’nın yönetim kurulu ise bu konuya dair herhangi bir soruşturma yürütmüyor ya da endişelerini belgeli bir şekilde dile getirmiyor.

#2
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Maaş paketi iptal edildi - Geçtiğimiz hafta Delaware’deki mahkemede Elon Musk’ın Tesla’dan aldığı 56 milyar dolarlık maaş paketinin aşırı olduğuna hükmedildi ve yargıç yönetim kurulunun çıkar çatışmalarına atıfta bulundu.

#3
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Bir hissedar tarafından beş yıl önce açılan davada Tesla CEO'su Musk ve şirket yöneticileri, elektrikli araç ve güneş paneli üreticisine karşı görevlerini ihlal ederek şirket varlıklarının israfına ve Musk'ın sebepsiz zenginleşmesine yol açmakla suçlanıyordu.

#4
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Musk’ın daha önce özel partilerde uyuşturucu kullandığı basında yer almıştı. Musk ve avukatı Alex Spiro haberlerin ardından açıklama yapıp Musk'ın SpaceX'te düzenli olarak uyuşturucu testine tabi tutulduğunu ve hiçbir testte başarısız olmadığını söylemişti.

#5
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Geçen ay uyuşturucu iddialarına X hesabı üzerinden yanıt veren Musk, “Her ne yapıyorsam, kesinlikle yapmaya devam etmeliyim! Eğer ilaçlar zaman içinde net üretkenliğimi artırmaya yardımcı oluyorsa, kesinlikle onları alırdım" diyerek Tesla ve SpaceX'in dünyanın en değerli otomobil ve uzay şirketleri olduğunu belirtti.

#6
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Skandal! Birlikte uyuşturucu kullandılar - Bazı kaynaklara göre Tesla’daki yöneticilerden bazıları Musk’ı kırmamak için onunla birlikte yasa dışı uyuşturucu almak zorunda kaldı.

#7
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

İddialara göre bu kişiler Musk'ın çevresinde olmanın getirdiği sosyal ayrıcalığı kaybetme riskini göze almak istemedi.

#8
Foto - Tesla'yı batıracak rezalet! Elon Musk mide bulandırdı

Musk; Tesla, SpaceX ve X, The Boring Co., Neuralink ve xAI olmak üzere altı şirketin yöneticiliğini yapıyor.

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