Tesla rakamları mı gizliyor? Satışları neden düşüyor?

Tesla, şu anda satışlarını iki ana kategoriye ayırıyor: Model 3/Y ve “diğer modeller”. Bu “diğer modeller” kategorisi, Model S, Model X, Cybertruck ve Tesla Semi gibi araçları kapsıyor. Bu sınıflandırma, Model S ve Model X’in satışlarını tam olarak takip etmeyi zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Tesla, ikinci çeyrekte toplam 21,551 adet “diğer modeller” satıldığını açıkladı. Bu rakamın yaklaşık 8,000 ila 9,000 adedinin Cybertruck olduğunu düşünürsek, Model S ve Model X’in teslimatları yaklaşık 12,000-13,000 ünite civarında. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 1-37 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Dolayısıyla Tesla, bu satışları açıklamamakta kendince haklı olabilir.