Tesla Cybertruck üretim bandından indi

Ancak bu fiyatların açıklanmasının üzerinden neredeyse dört sene geçti. Geçtiğimiz dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonun ardından ABD’li şirket de araçların fiyatlarını 2021 yılında kaldırdı. Bu yüzden Tesla’nın elektrikli pick-up modelinin bundan çok daha yüksek fiyatlarla sunulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.