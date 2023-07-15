2023-07-15 21:28:03 Tesla Cybertruck üretim bandından indi
Tesla, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile uzun süredir beklenen Cybertruck modelinin üretimine başlandığını duyurdu.
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Tesla, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile uzun süredir beklenen Cybertruck modelinin üretimine başlandığını duyurdu.
Tesla, 2019 yılında tanıttığı Cybertruck modeli ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Tasarımı ile adeta gelecekten gelmiş gibi görünen bu etkileyici elektrikli araç için o dönem birçok kişi sıraya girmişti.
Tesla bu oldukça dikkat çeken modelin üretimine ise bir türlü planlandığı gibi başlayamadı. Ancak şirketin yaptığı son paylaşım ile artık durumların değiştiğini görüyoruz.
Tesla Cybertruck üretimi sonunda başladı ABD’li şirket, gün içinde Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Cybertruck üretimine başladığını müjdeledi.
Buna göre Tesla’nın elektrikli pick-up modeli Texas Gigafactory’de ilk kez üretim bandından indi. Uzun zamandır beklenen modelin üretim krizi de böylece son bulmuş oldu.
Elon Musk, 2019 yılında Cybertruck’ı tanıttığında otomobil dünyası adeta çalkalanmıştı. Tasarımı ile diğer tüm araçlardan ayrılan Tesla Cybertruck, sahip olduğu özelliklerle de oldukça iddialıydı. 3 farklı motor seçeneği ile sunulacağı açıklanan araç, o dönem fiyatlarıyla da oldukça öne çıkmıştı.
2019 yılında Cybertruck için açıklanan fiyatlar: Tek motorlu Cybertruck: 39 bin 900 dolar Çit motorlu Cybertruck: 49 bin 900 dolar Üç motorlu Cybertruck: 69 bin 900 dolar
Ancak bu fiyatların açıklanmasının üzerinden neredeyse dört sene geçti. Geçtiğimiz dönemde dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonun ardından ABD’li şirket de araçların fiyatlarını 2021 yılında kaldırdı. Bu yüzden Tesla’nın elektrikli pick-up modelinin bundan çok daha yüksek fiyatlarla sunulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Tesla Cybertruck’ın üretimine başlayan ve ilk aracı banttan indiren Tesla’nın araçları sahiplerine eylül ayında teslim etmesi bekleniyor. Teksas’taki dev fabrikanın tam kapasiteyle Cybertruck üretmeye başlaması için ise 2024 yılını beklemek gerekecek. Bu tarihe kadar Cybertruck üretiminin daha kısıtlı kalacağını söyleyelim.
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