2022-04-22 17:55:20 Teşkilat'ta ayrılık! Diziye veda etti
TRT1'de Pazar günlerine damga vuran yapımlardan birisi olan Teşkilat yoluna bomba gibi devam ederken bir veda bizleri bekliyor.
TRT1'de Pazar günlerine damga vuran yapımlardan birisi olan Teşkilat yoluna bomba gibi devam ederken bir veda bizleri bekliyor.
Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinden peş peşe ayrılık haberleri geliyor.
Yaşanacak son ayrılık dizinin hayranlarını üzecek. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Mete Başkan karakterini oynayan Mesut Akusta diziden ayrılmıştı.
Dizinin bu hafta yayınlanacak 44. bölümünde Halit Başkan'ın kızı olduğu ortaya çıkan Ceren karakteri babasının silahından çıkan kurşunlarla vurulacak.
Böylelikle dizide Ceren karakterini oynayan Ezgi Eyüboğlu bu hafta yayınlanacak 44. bölümünde diziye veda eden son isimlerden birisi olacak.
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