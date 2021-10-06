Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu? Mete Başkan Teşkilat dizisinde neden yok?

Teşkilat ikinci sezonun 26 Eyül Pazar günü start verdi. Yeni sezonda da bomba gibi ilerlemeye devam eden Teşkilat dizisinin, 16. bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisi, son bölümde yine aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi mest etmeyi başardı. Yeni sezonun başlamasından bu yana dizide yer almayan Mete Başkan’ın neden dizide yer almadığı da merak ediliyordu. Peki Mete Başkan nerede? Mesut Akusta (Mete Başkan) neden diziye yok? Teşkilat’ta Mete Başkan’ı oynayan Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti. Peki Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl, Mesut Akusta Teşkilat’a katılacak mı?