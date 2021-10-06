2021-10-06 11:10:36 Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu? Mete Başkan Teşkilat dizisinde neden yok?
Teşkilat Mete başkan nerede? TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezonuna 26 Eylül Pazar günü başladı. Geçen pazar günü 16. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkan Teşkilat, yine nefesleri kesti. Yeni sezonda Mete Başkan’ın yerine MİT özel ekibin başına Halit Başkan (Turgut Tunçalp) geçti. Teşkilat oyuncusu Mete Başkan niye yok? Teşkilat’ta Mete Başkan’a ne oldu? sorusun kaç bölümdür diziye yer almayan Mete Başkan karekterini oynayan Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta’nın neden dizide olmadığı izleyici tarafından sorgulanıyor.