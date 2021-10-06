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Medya
8
Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu? Mete Başkan Teşkilat dizisinde neden yok?

2021-10-06 11:10:36
Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu? Mete Başkan Teşkilat dizisinde neden yok?

Teşkilat Mete başkan nerede? TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni sezonuna 26 Eylül Pazar günü başladı. Geçen pazar günü 16. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkan Teşkilat, yine nefesleri kesti. Yeni sezonda Mete Başkan’ın yerine MİT özel ekibin başına Halit Başkan (Turgut Tunçalp) geçti. Teşkilat oyuncusu Mete Başkan niye yok? Teşkilat’ta Mete Başkan’a ne oldu? sorusun kaç bölümdür diziye yer almayan Mete Başkan karekterini oynayan Teşkilat dizisi oyuncusu Mesut Akusta’nın neden dizide olmadığı izleyici tarafından sorgulanıyor.

#1
Foto - Teşkilat ikinci sezonun 26 Eyül Pazar günü start verdi. Yeni sezonda da bomba gibi ilerlemeye devam eden Teşkilat dizisinin, 16. bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisi, son bölümde yine aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi mest etmeyi başardı. Yeni sezonun başlamasından bu yana dizide yer almayan Mete Başkan’ın neden dizide yer almadığı da merak ediliyordu. Peki Mete Başkan nerede? Mesut Akusta (Mete Başkan) neden diziye yok? Teşkilat’ta Mete Başkan’ı oynayan Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti. Peki Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl, Mesut Akusta Teşkilat’a katılacak mı?

Teşkilat ikinci sezonun 26 Eyül Pazar günü start verdi. Yeni sezonda da bomba gibi ilerlemeye devam eden Teşkilat dizisinin, 16. bölümüyle izleyicinin karşısında çıktı. Reytingleri alt üst eden Teşkilat dizisi, son bölümde yine aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi mest etmeyi başardı. Yeni sezonun başlamasından bu yana dizide yer almayan Mete Başkan’ın neden dizide yer almadığı da merak ediliyordu. Peki Mete Başkan nerede? Mesut Akusta (Mete Başkan) neden diziye yok? Teşkilat’ta Mete Başkan’ı oynayan Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti. Peki Mesut Akusta’nın sağlık durumu nasıl, Mesut Akusta Teşkilat’a katılacak mı?

#2
Foto - Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı.

Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

#3
Foto - Teşkilat Mete Başkan (Mesut Akusta) diziye geri dönecek mi? Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

Teşkilat Mete Başkan (Mesut Akusta) diziye geri dönecek mi? Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi. Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

#4
Foto - Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandırmakta. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçti. Teşkilat dizisi yeni sezona güçlü kadrosuyla giriş yaptı. Diziye Gürkan Uygun Yıldırım rolü ile dahil oldu. Ekibi zorlayacak isimlerden olan Yıldırım, Halit Başkan'ın en büyük sorunlarından biri.

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandırmakta. Halit Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçti. Teşkilat dizisi yeni sezona güçlü kadrosuyla giriş yaptı. Diziye Gürkan Uygun Yıldırım rolü ile dahil oldu. Ekibi zorlayacak isimlerden olan Yıldırım, Halit Başkan'ın en büyük sorunlarından biri.

#5
Foto - Uygun, aslen Gürcü asıllıdır. İzmit'te 27 Mayıs 1974 tarihinde doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Uygun, aslen Gürcü asıllıdır. İzmit'te 27 Mayıs 1974 tarihinde doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

#6
Foto - Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde Memati Baş karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı. 2020'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizide Hasan Sabbah'ı canlandırdı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde Memati Baş karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı. 2020'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizide Hasan Sabbah'ı canlandırdı.

#7
Foto - Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle Eylül'ün 26'sında Pazar akşamı TRT 1'de başladı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor. Milli İstihbarat Teşkilatını konu alan Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle Eylül'ün 26'sında Pazar akşamı TRT 1'de başladı.

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