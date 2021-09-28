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Medya
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Teşkilat'tan FOX'a ağır darbe! Bitirdi

2021-09-28 11:23:17
Teşkilat'tan FOX'a ağır darbe! Bitirdi

Teşkilat dizisi pazar günü yeni sezonuna fırtına gibi başladı.

#1
Foto - Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gemisine düzenlenen bir saldırıyı konu edinen bölümüyle sezonu açan Teşkilat, reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gemisine düzenlenen bir saldırıyı konu edinen bölümüyle sezonu açan Teşkilat, reytinglerde tüm kategorilerde birinci oldu.

#2
Foto - Teşkilat'ın sezona bu girişi kendisi için güzel bir haber olurken rakipleri için ise adeta kabus oldu.

Teşkilat'ın sezona bu girişi kendisi için güzel bir haber olurken rakipleri için ise adeta kabus oldu.

#3
Foto - 25 Film'in FOX için çektiği yeni dizisi, Teşkilat'ın yeni sezonu açmasıyla beraber reytinglerde 2'ye kadar düştü.

25 Film'in FOX için çektiği yeni dizisi, Teşkilat'ın yeni sezonu açmasıyla beraber reytinglerde 2'ye kadar düştü.

#4
Foto - Alınan bu kötü sonuçların ardından FOX TV yönetimi ve yapımcılar Uzak Şehrin Masalı dizisinin Teşkilat'a karşı yarışamayacağını anlayarak beşinci bölümle ekranlara veda edeceği açıkladı.

Alınan bu kötü sonuçların ardından FOX TV yönetimi ve yapımcılar Uzak Şehrin Masalı dizisinin Teşkilat'a karşı yarışamayacağını anlayarak beşinci bölümle ekranlara veda edeceği açıkladı.

#5
Foto - Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören gibi isimleri bünyesinde bulunduran Uzak Şehrin Masalı dizisi böylelikle yayın hayatına son verecek.

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören gibi isimleri bünyesinde bulunduran Uzak Şehrin Masalı dizisi böylelikle yayın hayatına son verecek.

#6
Foto - Önümüzdeki günlerde son bölümleri oynayacak olan dizi artık ekranlarda görünmeyecek.

Önümüzdeki günlerde son bölümleri oynayacak olan dizi artık ekranlarda görünmeyecek.

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