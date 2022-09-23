Tescilli soğanda 3 bin ton rekolte bekleniyor

Tekirdağ soğanının Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alması dolayısıyla Kayı Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın yöresel bir değeri olan soğanın Osmanlı Devleti arşivlerinde yer aldığını söyledi. Tekirdağ soğanının coğrafi işaret almasının ürüne değer katacağını belirten Yıldırım, "Tekirdağ soğanı özellikle serttir. Kışa dayanıklı bir soğandır ve o yüzden tadı da biraz acıdır. Mora yakın pembemsi bir rengi var. Dış kabuğu ince ama içi oldukça besleyicidir. Lezzeti de çok iyidir." dedi. Yıldırım, soğanın daha fazla yerde ekilmesini ümit ettiklerini belirterek, "Sulama imkanlarını artırdığımız takdirde ekim alanları da artacaktır. Bu kapasite hem üreticilerimizde hem de tarım teşkilatımızda var. Ürünün mutfaklarda daha fazla yer alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.