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Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

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Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Kızarmış tavuk restoranları sektörünün dev isimlerinden Popeyes'ın en büyük bayilerinden biri olan Sailormen Inc., derinleşen finansal krizin ardından iflas koruması başvurusunda bulunarak sektörde şok etkisi oluşturdu. Miami'deki iflas mahkemesinin onay verdiği operasyonlar kapsamında şirketin elindeki onlarca restoran el değiştirirken, alıcı bulunamayan 39 şube ise kârsızlık gerekçesiyle tamamen kapatıldı. Bir dönem Florida ve Georgia bölgesinde yüzlerce lokasyonu yöneten dev bayinin bu dramatik çöküşü, fast-food pazarındaki rekabetin ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne serdi.

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Foto - Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle tüm restoran lokasyonlarını elden çıkarma kararı alan şirket, iflas sürecinde bünyesindeki şubelerin satışını ve kapatılma işlemlerini tamamladı. Miami’deki ABD Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi Yargıcı Robert A. Mark, 23 Temmuz tarihinde Sailormen’in Orlando bölgesindeki 23 Popeyes restoranının SBH Foods PLK LLC şirketine 2,67 milyon dolara satışını onaylayan kararı imzaladı.

#2
Foto - Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Sailormen, daha önce RFI Ventures LLC ile bu restoranların 2,5 milyon dolara satışı için anlaşmış ancak alıcının 12 Temmuz’a kadar işlemleri tamamlayamaması üzerine SBH Foods PLK ile yeni bir anlaşma sağlanmıştı. The Street'te yer alan habere göre, Sailormen, 23 Haziran 2026 tarihinde de 97 restoranın satışı için mahkeme onayı almıştı.

#3
Foto - Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Bu kapsamda Georgia’daki 5 lokasyon SBH Foods PLK’ye, 50 lokasyon Pulse Restaurant Group’a, Miami bölgesindeki 16 restoran markanın ana şirketi Popeyes Louisiana Kitchen’a ve West Palm Beach’teki 3 restoran ise 61 Biscuits şirketine devredilmişti. Interfoods of America Inc.’in tamamen sahip olduğu Miami merkezli Sailormen, satılamayan 39 restoranını ise kapatmak zorunda kaldı. Başarısız satış girişimleri, kredi imkanlarındaki temerrütler, dava süreçleri ve şube kapatmaları nedeniyle Bölüm 11 iflas korumasına başvuran şirket, yıllık 1 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamak amacıyla karsız lokasyonların kira sözleşmelerini feshetti.

#4
Foto - Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Mahkeme, şirketin Florida ve Georgia’daki toplam 22 gayrimenkul kira sözleşmesinin iptalini onayladı. 1987 yılında 10 lokasyonla kurulan ve kriz öncesinde Florida ile Georgia’da 136 restorana ve yaklaşık 2 bin 900 çalışana sahip olan Sailormen, sistemdeki en büyük yerel Popeyes bayilerinden biri konumundaydı. Küresel çapta 2 bin 700’den fazla restoranı bulunan ana şirket Popeyes Louisiana Chicken Inc. ise bu iflas sürecinden doğrudan etkilenmedi.

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