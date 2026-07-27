Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar
Kızarmış tavuk restoranları sektörünün dev isimlerinden Popeyes'ın en büyük bayilerinden biri olan Sailormen Inc., derinleşen finansal krizin ardından iflas koruması başvurusunda bulunarak sektörde şok etkisi oluşturdu. Miami'deki iflas mahkemesinin onay verdiği operasyonlar kapsamında şirketin elindeki onlarca restoran el değiştirirken, alıcı bulunamayan 39 şube ise kârsızlık gerekçesiyle tamamen kapatıldı. Bir dönem Florida ve Georgia bölgesinde yüzlerce lokasyonu yöneten dev bayinin bu dramatik çöküşü, fast-food pazarındaki rekabetin ne kadar acımasız olabileceğini gözler önüne serdi.