Boykot edilen dev marka iflasın eşiğine geldi! Şubeleri tek tek satışa çıkartıyorlar

Sailormen, daha önce RFI Ventures LLC ile bu restoranların 2,5 milyon dolara satışı için anlaşmış ancak alıcının 12 Temmuz’a kadar işlemleri tamamlayamaması üzerine SBH Foods PLK ile yeni bir anlaşma sağlanmıştı. The Street'te yer alan habere göre, Sailormen, 23 Haziran 2026 tarihinde de 97 restoranın satışı için mahkeme onayı almıştı.