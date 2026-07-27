'Suudi Arabistan Türkiye ile anlaştı: Hava savunma sistemlerini çekin'

Metnin arka planına ve Yunan kamuoyundaki yansımalarına bakıldığında ise dikkat çekici bir siyasi çelişki göze çarpıyor: Söylem var, eylem yok. Muhalefet kanadı hükümeti “Oraya neden gittik?” diyerek sertçe eleştirip 2021’deki duruşunu hatırlatsa da, Patriot’ların derhal Yunanistan’a geri getirilmesi veya görevin sonlandırılması yönünde net bir talepte bulunmuyor. Bu durum, tıpkı özel üniversiteler reformunda olduğu gibi, “Karşıydık ama oldu bir kere, artık geri adım atamayız” şeklinde özetlenebilecek zımnı bir uzlaşı/kabullenme politikasını gösteriyor. Eleştirip de çözüm üretmeyen, bataryaları geri çekmeyi teklif edemeyen bu muğlak ve “dostlar alışverişte görsün” tarzı muhalefet anlayışı, Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor ve muhalefet partilerinden oy kaçışlarına (kan kaybına) yol açıyor.