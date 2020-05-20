Terörün hamisi CHP ve PKK arasında mesafe kapandı

BİRİSİ PKK'NIN DOKTORU - PKK'nın Türkiye'deki faliyetlerini yürüttüğü sözde merkezi konumdaki Diyarbakır'da, HDP'li eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın seçimden sonraki 4 ayda belediyeyi örgüt kampına çevirdiği ortaya çıkmıştı. PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata'nın yakınını 'başkan danışmanı', Sabri Ok'un yeğeni Selda Baran'ı da 'kadın ve aile daire başkanı' olarak atayan Mızraklı, kayyumun terör bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişiyi tekrar işe aldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu ve milletvekillerinin Diyarbakır'a giderek samimi görüntüler verdiği Mızraklı, doktorluk yaptığı dönemde PKK'lı teröristleri gizlice tedavi etmişti. İtirafçı beyanlarına göre, 'tıp kongresi' ve 'sempozyum' gibi gerekçelerle gittiği ülkelerde PKK'lılarla buluşan Mızraklı, yaralı ve hasta teröristleri tedavi etmek için kendisi gibi sağlık görevlilerinden oluşan bir ekip kurmuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesinin HDP'li eski başkanı Ahmet Türk ise belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi ve 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.