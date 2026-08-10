Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Türkiye’nin kronik hastalığı olan terör belasının son bulması için Meclis’te tarihi oylama başladı. “Milliyetçiyiz” diyen ancak Türk Milletini yükseltmek için elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan odaklar ise yine kuru şovlara soyundu. Terörsüz Türkiye sürecine karşı menfi bir yaklaşım sergileyen İYİ Parti, Genel Kurul’da bayrak şovu yapmaya kalktı. Vatandaşlar, “Boynuna bayrak asarak mı milliyetçi olunur, yoksa daha fazla annenin ağlamasını engelleyerek mi?” diye sordu.