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Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Türkiye’nin kronik hastalığı olan terör belasının son bulması için Meclis’te tarihi oylama başladı. “Milliyetçiyiz” diyen ancak Türk Milletini yükseltmek için elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan odaklar ise yine kuru şovlara soyundu. Terörsüz Türkiye sürecine karşı menfi bir yaklaşım sergileyen İYİ Parti, Genel Kurul’da bayrak şovu yapmaya kalktı. Vatandaşlar, “Boynuna bayrak asarak mı milliyetçi olunur, yoksa daha fazla annenin ağlamasını engelleyerek mi?” diye sordu.

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Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren toplantının ardından kabul edilen yasa teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Toplantı başlamadan önce İYİ Partili milletvekilleri, Genel Kurul'a boyunlarında Türk bayraklarıyla geldi.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda başlandı. Teklif, AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, Yeni Parti ve bazı bağımsızlar dahil 367 milletvekilinin imzasını taşıyor ve 12 maddeden oluşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri, Genel Kurul'a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdi.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda başlandı. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve HÜDA PAR'ın yanı sıra Yeni Parti ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

LİDERLER MERCEK ALTINDA: Tarihi günde tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi. Genel Kurul'a katılan siyasi parti liderleri de bu kapsamda mercek altına alındı.

#5
Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Yasa tekliğini destekleyen ve karşı çıkan siyasi partiler ve liderleri, TBMM Genel Kurulu'na girerken, sergiledikleri tavırlar da dikkat çekiyor.

#6
Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

Terörsüz Türkiye sürecinin başladığın günden bu yana sürece karşı olduğunu açıkça ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Partili milletvekilleri de Genel Kurul’a katıldı.

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Foto - Terörsüz Türkiye oturumunda ucuz şov: İYİ Parti yine bildiğiniz gibi

İYİ PARTİLİLER BÖYLE GELDİ: İYİ Parti Lideri Dervişoğlu ile milletvekillerinin Genel Kurul'a girdikleri anlar görüntülendi. İYİ Partili milletvekillerinin Genel Kurul’a boyunlarında Türk bayraklarıyla girdikleri görüldü.

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Yorumlar

Meu

Musallat efendi, DEM Parti ile kent uzlaşısı yapınca birşey yok! Ama Terörsüz Türkiye'ye hayır. Allah belanızı versin!

Ahmet

İyi parti fetöşlerin siyasi ayağı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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