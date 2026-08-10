Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Opel, 2025 yılında Türkiye'de toplam 27 bin 471 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamla marka, hafif ticari araç pazarında üçüncü sırada yer aldı. Opel'in Türkiye'deki hafif ticari araç satışlarında Combo önemli bir paya sahip. Model, 2025 yılı boyunca 15 bin 722 adetlik satış rakamına ulaştı. Böylece Combo, markanın Türkiye'deki ticari araç performansının önemli unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.