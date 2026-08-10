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Otomotiv
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Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Alman otomobil devi 26 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de üretime başlıyor. Üretim Bursa'daki fabrikada başlayacak. İşte detaylar...

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Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Alman otomotiv üreticisi Opel, hafif ticari araç segmentindeki önemli modellerinden Combo'nun üretiminde Türkiye'yi yeni merkezlerinden biri haline getiriyor. Şirket, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Combo modelinin üretimini Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda gerçekleştirecek.

#2
Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, üretimin Türkiye'ye taşınmasının şirket açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti. Yantaç, söz konusu süreçte Türk mühendisliğinin Tofaş'ın güçlü üretim altyapısıyla bir araya geleceğini ifade etti.

#3
Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Bursa'daki tesis, Opel için daha önce de farklı ticari araç modellerinin üretimine ev sahipliği yaptı. Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretildiği fabrikada Combo'nun da üretim kapsamına alınmasıyla birlikte tesisin mevcut kapasitesinin daha etkin kullanılması hedefleniyor. Yeni üretim sürecinin aynı zamanda aracın yerlilik oranına da katkı sağlaması bekleniyor.

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Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Opel, 2025 yılında Türkiye'de toplam 27 bin 471 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamla marka, hafif ticari araç pazarında üçüncü sırada yer aldı. Opel'in Türkiye'deki hafif ticari araç satışlarında Combo önemli bir paya sahip. Model, 2025 yılı boyunca 15 bin 722 adetlik satış rakamına ulaştı. Böylece Combo, markanın Türkiye'deki ticari araç performansının önemli unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.

#5
Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

2026'nın ilk 7 aylık döneminde de modelin pazardaki konumunu koruduğu görüldü. Combo, bu dönemde 7 bin 779 adet satılarak C-Combivan segmentinde yüzde 15 pazar payına ulaştı.

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Foto - Alman devi 26 yıl sonra geri döndü: Türkiye'de üretme kararı aldı

Üretimin Türkiye'ye taşınmasıyla birlikte Opel'in hem tedarik zinciri hem de üretim maliyetleri açısından avantaj elde etmesi bekleniyor. Yerli üretim sayesinde Combo'nun Türkiye pazarındaki rekabet gücünün artırılması ve modelin ticari araç segmentindeki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Yorumlar

Vahap

Aetık hiç kimse tek başına bir araba yapmıyor.

Murat Tasova

Opel cooooktan Fransizlarin!!!
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