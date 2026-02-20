  • İSTANBUL
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Kandil’deki inleri darmadağın eden şanlı Türk ordusu ve istihbaratı, "Terörsüz Türkiye" hedefinde son aşamaya geçti.

#1
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Devletin ilgili birimleri, eli kanlı terör örgütünün silah bırakma sürecini saniye saniye takip ederken; MİT ve MSB tarafından hazırlanacak kritik raporun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasıyla nisan ayında Meclis’te tarihi adımların atılması bekleniyor.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Kandil’e kadar temizlik: Teyit ve tespit süreci başladı

#3
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar neticesinde, terörün kökünü kazıyacak yeni yol haritası netleşti. Hazırlanan rapora göre, yasal düzenlemeler için "son silahın teslimi" beklenmeyecek; örgütün Metina, Hakurk ve Gara gibi bölgeleri tamamen boşaltıp arkasına bakmadan kaçması "teyit ve tespit" için yeterli sayılacak.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Başkan Erdoğan düğmeye basıyor

#5
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Devletin zirvesinde heyecan yaratan gelişmelere göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve MİT, sahadaki her kıpırtıyı kayıt altına alıyor. Önümüzdeki haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına gelecek olan kozmik rapor, sürecin hangi aşamada olduğunu belgeleyecek.

#6
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Başkan Erdoğan, raporun ardından süreci bizzat takip edecek bir kurumu görevlendirerek son noktayı koyacak.

#7
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Mağaralar boşalıyor, teröristler kaçacak delik arıyor PKK/YPG illeti, Suriye’deki SDG maskesinin düşmesi ve bölgedeki sıkışmışlığı nedeniyle silah bırakma sürecine hız vermek zorunda kaldı.

#8
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Mağaralardaki mühimmatlarını bırakıp kaçmaya başlayan terör unsurlarının, Mart ayı sonuna kadar hedeflenen "temiz bölge" sınırına ulaşacağı öngörülüyor.

#9
Foto - Terörsüz Türkiye için tarihi eşik: MİT ve MSB’den Erdoğan’a kozmik rapor!

Nisan ayında Meclis’te yeni dönem Eğer terör örgütü bu hızla silahlarını teslim edip işgal ettiği alanları boşaltmaya devam ederse, Nisan ayının ilk haftasından itibaren TBMM’de yasal adımlar atılmaya başlanacak. "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla, 40 yıllık bu kalleş fitnenin tamamen tarihe gömülmesi hedefleniyor.

