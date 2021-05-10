  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Teröristler, nöbet tutan Filistinlilere saldırdı!

2021-05-10 08:57:48
Teröristler, nöbet tutan Filistinlilere saldırdı!

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da fanatik yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutmaya başlamıştı.

#1
Foto - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı.

#2
Foto - Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

#3
Foto - Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

#4
Foto - Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

#5
Foto - Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor. Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı. İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı. Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor. Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı. İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı. Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor. Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, semt pazarlarındaki fiyatların marketlerden daha pahalı bir hal aldığını söyledi.
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...
Dünya

Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

Dağlık Karabağ'da ağır bir tokat yiyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türklerle düşman olduklarını ama bu düşmanlığın kontrol ed..
Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi!
Siyaset

Fatih Portakal yandaşlık dersi verdi!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun anlattığı parti içi rezilliklere tek kelime edemeyen Fox Tv'nin eski sunucusu Fatih Portakal, 128 milyar dolar yala..
Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?

Ramazan’da iftar sofralarının ardından çayların yanında kaymakpare tatlısı bir başka oluyor. Şerbetli tatlılar arasında kaymakpare tatlısını..
ROKETSAN'dan AKYA ve ORKA torpidolarının menzillerine güncelleme
Teknoloji

ROKETSAN'dan AKYA ve ORKA torpidolarının menzillerine güncelleme

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli torpidoları olan AKYA Ağır Torpido ile ORKA Hafif Torpido’nun menzil bilgileri güncel..
Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü
Gündem

Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik olan Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, gün boyunca 16 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay