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Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

2023-06-16 07:29:01
Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin mide bulandıran olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Taciz ve tecavüz dosyası oldukça kabarık olan PKK/YPG genç bir kızın intihar etmesine neden oldu..

#1
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

Dağa kaçırılan kız çocuklarının cinsel istismarı ile gündeme gene terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bir skandala daha imza attı. PKK'lı terörist 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza tecavüz etti..

#2
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'inn gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden Vedil Feyaz Ebdi, Ayn-El Arab kırsalındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Mizgin Bahedin'e tecavüz etti..

#3
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

TALİHSİZ GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ Yerel gazetelerde yer alan habere göre, 17 yaşındaki talihsiz genç kız hamile kaldı. Yaşadığı olaya dayanamayan Bahedin kendini asarak intihar etti.

#4
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ YARGILANMASINA ENGEL OLDU Ayn el-Arab halkı bu olayın ardından YPG'li teröristin yargılanmasını istese de terör örgütü bu davanın açılmasına engel oldu.

#5
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

PKK'NIN SKANDALLARINI ORTAYA ÇIKARAN RAPOR Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunu hazırladı. Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.

#6
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

#7
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

CİNSELLİK BİR MOTİVASYON ARACI Raporda, örgütün, hedef bölgesinde yaşayan kadınları kendi saflarına çekmek amacıyla özgürlük temasını bir propaganda aracı olarak kullandığına işaret edildi. Cinselliğin, örgüt içi disiplini sağlama, örgütten kopmaları önleme ve alt düzey örgüt mensupları için gizli bir motivasyon aracı olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, terörist başı Öcalan'ın kadınlarla ilgili söylemlerinin, "Zilan" kod adlı terörist Zeynep Kınacı'nın 1996'da Tunceli'de gerçekleştirdiği ilk intihar saldırısı sonrası belirgin şekilde değiştiği ifade edildi.

#8
Foto - Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

ÖCALAN KADIN TERÖRİSTLERE "TANRIÇALAR" OLARAK ADLANDIRMIŞ Bu eylemin ardından Öcalan'ın, kadın örgüt mensuplarını "tanrıçalar" diye nitelendirerek benzer eylemlere teşvik etmeye çalıştığı vurgulanan raporda, şu tespitlere yer verildi:"Terör örgütünde tecavüz olaylarının yaygın olduğu, tecavüze uğrayan kadın örgüt mensuplarının bu duruma ses çıkaramayıp razı olmak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Örgüt içinde sorumlu örgüt mensuplarının, örgütteki kızlara cinsel istismarda bulunduğu, bunu engelleyecek bir gücün olmadığı, erkek teröristlerin güçlerinin yettiği kadınlara kolaylıkla cinsel istismarda bulunduğu görülmektedir. İfadelerde, terör örgütü içerisinde kadınlara yönelik cinsel taciz, istismar ve tecavüz olaylarının yanı sıra hemcinsler arasında yaşanan çarpık ilişkilerin de yaygın olarak yaşandığı beyan edilmektedir. Tecavüz edilen kadın örgüt mensupları arasında çocuk yaşta olanların da bulunduğu, bunlardan bazılarının yaşadıklarını sindiremeyerek intihar ettiği anlaşılmaktadır."

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