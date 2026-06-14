Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

KARLOV VE MİT TIR'LARI KUMPASININ MUTFAĞI MİT'teki kripto hücreler, Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürecek her türlü kirli operasyonun mutfağı oldu. Adana'da durdurulan MİT TIR'larının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem imamlara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgiler de yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı. KENDİ ÜYELERİNİ YERLEŞTİRMEK İÇİN TSK'YA "İFTİRA" OPERASYONU FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakla kalmadı, hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akılalmaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda "Askeri Casusluk" olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı.