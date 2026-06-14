Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’
Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vuran ihanetlerin odağındaki FETÖ'nün, devletin en mahrem kurumu olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ele geçirmek için yürüttüğü kirli operasyonlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik ayrıntılar, örgütün akılalmaz ihanet ağını gözler önüne serdi. Elebaşı Fetullah Gülen'in 1995 yılında ilk mahrem imama verdiği "Kendine takma bıyık al" talimatıyla başlayan karanlık süreçte; Mason localarına sızma faaliyetlerinden "Filemaker" programıyla yapılan dijital fişlemelere kadar örgütün tüm sinsi yöntemleri adli kayıtlara girdi.