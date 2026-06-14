  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamile olanlar ve çocuklar için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi Bu su 3 beden... Kilo vermenizi sağlayacak: Sabah aç karnına için! Uyurken uygulanan o yöntem çok etkili Başıboş köpek tehlikesi büyüyor: Afyonkarahisar’da yeni saldırı Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı! Aktürkoğlu ailesinde heyecan var! Kerem’in amcası bakın nereye atandı Hakan Çalhanoğlu Avustralya yenilgisini değerlendirdi: Bazen tokat yemek iyi gelir Bu köyde en az bilen 3 dil biliyor! Kızılay yılın ilk 5 ayında 1,2 milyon ünite kan bağışı aldı Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle yapıldı Ankara’nın kalbine 140 metrelik yeni köprü Kaldırımda satışa çıkardı! İş insanı görüp satın aldı!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vuran ihanetlerin odağındaki FETÖ'nün, devletin en mahrem kurumu olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ele geçirmek için yürüttüğü kirli operasyonlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik ayrıntılar, örgütün akılalmaz ihanet ağını gözler önüne serdi. Elebaşı Fetullah Gülen'in 1995 yılında ilk mahrem imama verdiği "Kendine takma bıyık al" talimatıyla başlayan karanlık süreçte; Mason localarına sızma faaliyetlerinden "Filemaker" programıyla yapılan dijital fişlemelere kadar örgütün tüm sinsi yöntemleri adli kayıtlara girdi.

#1
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, FETÖ'nün devletin en mahrem kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) ele geçirmek için yürüttüğü 30 yıllık gizli savaşın tüm detayları ortaya çıktı.

#2
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyalarından çıkan kozmik detaylar örgütün akılalmaz ihanet ağını deşifre etti. Elebaşı Fetullah Gülen'in MİT'i operasyon merkezine dönüştürme planları kapsamında ilk mahrem imamına "Kendine takma bıyık al" talimatıyla başlayan kirli süreçte; örgüt üyelerinin kendilerini kamufle etmek için ABD ve Türkiye'deki Mason localarına sızarak "32. derece" kabul aldıkları, "Filemaker" programıyla tüm teşkilat mensuplarını özel hayatlarına kadar dijital olarak fişledikleri ve ODTÜ Vişnelik yakınlarındaki "kozmik ofis"ten yasa dışı dinlemeler yaptıkları belirlendi.

#3
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Rus Büyükelçi Karlov suikastı ve MİT TIR'ları kumpasının istihbarat mutfağını oluşturan, vatansever subayları tasfiye etmek için TSK'ya "AIDS ve eskort" iftiraları atan ihanet şebekesinin, 15 Temmuz gecesi darbenin çökeceğini anlayınca gizli haberleşme ağlarından "Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu?" talimatıyla infaz emirleri yağdırdığı adli kayıtlara geçti.

#4
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

PENSİLVANYA'NIN EMRİ: "KENDİNE TAKMA BIYIK AL" Türkiye'nin son 20 yılına damga vuran ihanetlerin odağındaki FETÖ'nün, MİT'i bir operasyon merkezine dönüştürme planı, deşifre olduktan sonra yargılanan MİT mahrem imamlarının dava dosyalarıyla belgelendi. İhanetin köklerinin 1990'lı yılların ortasına dayandığı ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "Doktor Sinan" ve "Tahir" kod adlarını kullanan Murat Karabulut, ilk MİT mahrem imamı olarak 1995 yılında atandı.

#5
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Gülen'in, Karabulut'a bizzat "Artık istihbarat ile sen ilgileneceksin, kendine gözlük ve takma bıyık al" diyerek kıyafetlerini ve kılık değiştireceği aksesuarlarını dahi bizzat seçtiği belirlendi. Örgütün mistik bir istismar ağı kurduğu, MİT mensubu militanlarının kimliklerini "kutsama" adı altında okuyup üflediği, hatta teşkilat yerleşkeleri etrafında "büyü ve koruma" inancıyla gizli "dua turları" attığı saptandı.

#6
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

MİT'E GİRİŞ BİLETİ: ABD LOCASINDAN 32. DERECE KABUL! Soruşturma dosyalarının en sarsıcı bölümünü ise örgütün seküler dünyada kamufle olmak ve MİT'e sızmak için geliştirdiği "Mason Mahrem Yapılanması" oluşturdu. Ankara merkezli olarak İstanbul ve İzmir'de özel bir hücre kuran FETÖ, gözünü uluslararası localara dikti.

#7
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

LOCADA YÜKSEL, MİT'E SIZ! Örgüt, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan parlak üyelerini özellikle ABD'deki Mason localarına yönlendirdi. Hücre üyelerinin bu localarda "32. derece" kabul alması için özel kulisler yapıldı. Türkiye'deki localara da sızdırılan ve buralardan "olumlu referans" koparmayı başaran FETÖ mensupları, kendilerini tamamen kamufle ettikten sonra MİT Başkanlığına personel adayı olarak sokulmaya çalışıldı. 2019 yılı itibarıyla hem devletin kritik kurumlarında hem de Mason yapılanmaları içinde aktif halde bulunan kripto FETÖ mensuplarının varlığı adli dosyalara girdi.

#8
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

"FILEMAKER" İLE DİJİTAL AV VE VİŞNELİK'TEKİ KOZMİK OFİS Teşkilat içindeki sızma faaliyetlerini "Alperen" (öğrenci) ve "Alper" (öğretmen) hiyerarşisiyle yürüten örgüt, 2011'den itibaren ihaneti dijitalleştirdi. "Filemaker" adlı özel bir veri tabanı programıyla tüm MİT çalışanları; etnik kökenlerinden harcamalarına, eşlerinin giyim tarzından zaaflarına kadar tek tek fişlendi. Kurum çalışanları "Müspet, Menfi, Orta ve Vasat" diye kategorize edilerek adeta bir sürek avı başlatıldı. 2013 yılında ise skandal bir hamleyle ODTÜ Vişnelik Tesisleri yakınında bir "kozmik ofis" kiralayan mahrem yapı, buradan Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerine sızarak yasa dışı dinlemeler ve istihbarat taramaları gerçekleştirdi.

#9
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

KARLOV VE MİT TIR'LARI KUMPASININ MUTFAĞI MİT'teki kripto hücreler, Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürecek her türlü kirli operasyonun mutfağı oldu. Adana'da durdurulan MİT TIR'larının plaka, çıkış saati ve güzergah bilgileri içerideki ajanlar tarafından anlık olarak mahrem imamlara aktarıldı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un konuttan çıkış saatleri, koruma sayısı ve koruma güzergahı gibi hayati bilgiler de yine MİT'in Rusya masasında görevli bir FETÖ militanı tarafından suikast şebekesine sızdırıldı. KENDİ ÜYELERİNİ YERLEŞTİRMEK İÇİN TSK'YA "İFTİRA" OPERASYONU FETÖ'nün kirli operasyonları sadece sızmakla kalmadı, hedef aldıkları vatansever kamu görevlilerini tasfiye etmek için de akılalmaz yöntemler kullandı. Kamuoyunda "Askeri Casusluk" olarak bilinen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanıklı kumpas davasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmak istendi. Örgüt, kendi üyesi olmayan subayları uzaklaştırarak yerlerine kendi elemanlarını getirmeyi amaçladı.

#10
Foto - Teröristbaşı Gülen’in MİT’i ele geçirme planı: ‘Kendine takma bıyık al’

Dava dosyalarındaki bilgilere göre, MİT mahrem imamı Murat Karabulut, düzenlediği bir toplantıda alt imamlara bir isim listesi göndererek tanıdıklarının olup olmadığını kontrol etmelerini istedi. Karabulut'un, listede ismi olan subayların casusluk davasına dahil edileceğini, bu kişilerin eskort kızlarla birlikte olarak AIDS hastası olduklarına dair uydurma bilgilerin mektup yoluyla kendi askeri birimlerine ihbar edileceğini söylediği dehşet verici detaylar da dosyalarda yer aldı. 15 TEMMUZ GECESİ ÇÖKEN HAİN PLAN Tüm bu sızma ve tasfiye operasyonlarına rağmen örgütün önündeki en büyük engel MİT yönetimiydi. 15 Temmuz hain darbe gecesinde, darbenin başarısız olacağını anlayan mahrem imamların panikle gizli haberleşme ağlarından "Hakan Fidan'ı öldürecek elemanınız yok mu?" şeklinde infaz emirleri yağdırdığı itirafçı beyanlarına yansıdı. Darbe çöktüğünde apar topar Pensilvanya'ya kaçan MİT imamı Bülent Bişer'in o gece attığı "Dua et lehimize dönmek üzereymiş" mesajı ve firari Adil Öksüz'ü savunma çabaları, darbe ihanetinin bizzat itirafı olarak tarihe geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!
Yerel

Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik..
Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı
Gündem

Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

Türkiye’nin Antalya Körfezi’nde yaptığı Denizkurdu-II Tatbikatı’ndan yansıyan fotoğraf ve görüntüler Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. KKTC subay..
Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyo..
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ..
Şara'dan alçak iddiaya yalanlama
Dünya

Şara'dan alçak iddiaya yalanlama

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ortaya atılan "Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23