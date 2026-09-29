Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, medya kuruluşlarına ve gazetecilere tazminat davası açtığını kaydetti. Kanal 14 televizyonunun haberinde, İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi'nde açılan davada istenen tazminat tutarının toplam 2.6 milyon şekel (yaklaşık 850 bin dolar) olduğu belirtildi. İsrail'de yayın yapan Haaretz, Yedioth Ahronoth ve Kanal 12 ile basın mensupları Shlomi Eldar, Ruth Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal ve Barak Ravid'in de dava açılan kurum ve şahıslar arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Netanyahu'nun BAE ve Mısır'dan 7 Ekim öncesinde bir uyarı almadığını savunduğu aktarıldı.