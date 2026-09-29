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Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

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AA Giriş Tarihi:

Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

Filistin'de soykırım yapan bebek katili terörist Netanyahu, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan uyarı" iddialarına karşı 850 bin dolarlık tazminat davası açtı.

#1
Foto - Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, medya kuruluşlarına ve gazetecilere tazminat davası açtığını kaydetti. Kanal 14 televizyonunun haberinde, İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi'nde açılan davada istenen tazminat tutarının toplam 2.6 milyon şekel (yaklaşık 850 bin dolar) olduğu belirtildi. İsrail'de yayın yapan Haaretz, Yedioth Ahronoth ve Kanal 12 ile basın mensupları Shlomi Eldar, Ruth Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal ve Barak Ravid'in de dava açılan kurum ve şahıslar arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Netanyahu'nun BAE ve Mısır'dan 7 Ekim öncesinde bir uyarı almadığını savunduğu aktarıldı.

#2
Foto - Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

Haberde, davada Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile görüştüğüne ilişkin İsrail Başbakanlık Ofisi kayıtlarında bir belge bulunmadığı iddiasına yer verildi. Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi hem BAE hem Mısır tarafından uyarıldığı iddia edilmişti

#3
Foto - Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Netanyahu'yu 7 Ekim öncesinde arayarak Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyardığını ileri sürmüştü. Haaretz'in ardından aynı iddialar the Atlantic, New York Times, Wall Street Journal gibi ABD merkezli basında da yer almış, sadece BAE değil, Mısır'ın da Netanyahu'yu uyardığı kaydedilmişti.

#4
Foto - Terörist Netanyahu, BAE ve Mısır iddiaları sonrası harekete geçti

İsrail basınında ve uluslararası basında yer alan, 7 Ekim öncesinde hem BAE hem de Mısır tarafından Gazze'den gelecek bir saldırıya karşı uyarıldığı haberleri, kamuoyu yoklamalarına göre kan kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde daha da zora sokmuştu.

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